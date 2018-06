Slávny útočník nosil na zápasy rodný list: Keď uvidíte, ako vyzeral, pochopíte prečo!

Romelu Lukaku (25), hráč belgickej reprezentácie a Manchestru United zažíval v minulosti kvôli jeho telesnej vyspelosti množstvo ťažkých situácií.

Nechceli mu veriť, že je v rovnakom veku ako ostatní na ihrisku.

V rozhovore to povedal hráčov agent Mino Raiola (49). Pre švédsky Expressen sa vyjadril, že jeho klient mal problémy, keď hral v mládežníckych súťažiach. Na povrch vyšli aj unikátne zábery z čias keď mal Lukaku 13 rokov. Medzi ostatnými hráčmi sa týči do výšky ako obor. Svojich rovnako starých kolegov prevyšuje o poriadny kus. A práve jeho vyspelosť mu v tom čase spôsobila veľké problémy. Nikto totiž neveril tomu, že Belgičan je taký mladý. Všetko sa snažila riešil matka belgického reprezentanta, ktorá na zápasy nosila jeho rodný list.

Hráčov agent v rozhovore nevynechal ani otázku rasizmu, s ktorou sa jeho klienti často stretávajú. „Mnohí ľudia uvažujú rasisticky, dám vám príklad, išlo o jedného holandského hráča. Ich prvá otázka bola, či je biely, alebo čierny,“ hovorí Raiola. „Ja som sa spýtal, čo to do pekla má znamenať? Myslíte, že by sa toto stalo v americkom športe? Je Scottie Pippen (bývalý basketbalista) čierny alebo biely? Kto sa stará? Vie hrať basketbal?“ dodáva. Priznáva však, že Lukaku si aj kvôli rasizmu vytrpel veľa.

"Hovoril som s jeho matkou a musela chodiť na mládežnícke zápasy s rodným listom, vždy skončila hádkou s ďalšími rodičmi, ktorí si nemysleli, že je vo veku 12 alebo 14 rokov. Vždy bol rozruch, že zaznamenal tri alebo štyri góly. Oni vždy kričali, že klame ohľadom veku,“ uviedol v rozhovore. Aj tak sa však našli ľudia, ktorý rodnému listu neverili. Tvrdili, že sa narodil v Afrike.

Lukaku však už môže na všetky trápenia z minulosti zabudnúť. V Belgickom tíme na šampionáte v Rusku žiari a so 4 gólmi je jedným z najlepších strelcov turnaja. Na jeho vek, či vyspelosť sa už súperi vyhovárať nemôžu.