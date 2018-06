Napäté rozhodovanie o väzbe pre Kočnera a Ruska: Elitný prokurátor vs. vplyvní advokáti

Kto predloží silnejšie argumenty? Podnikateľ Marián Kočner (55) a bývalý televízny magnát Pavol Rusko (54) čelia obvineniu, že sfalšovali zmenky za 69 miliónov eur, aby mohli podojiť televíziu Markíza.

Za to si už minulý týždeň niekoľko dní posedeli v cele policajného zaistenia. Prokurátor Jozef Šanta žiada pre oboch väzobné stíhanie. Proti sebe má však advokátov Marka Paru a Martina Pohoveja, ktorí vysekávali z najhoršieho aj známe mafiánske mená. Najvyšší súd už dnes rozhodne o tom, či Rusko s Kočnerom vymenia pohodlie luxusných bytov a domov za skromnú celu. Návrhom na väzobné stíhanie sa zaoberal Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici už počas víkendu, kde oboch obvinených priniesli kukláči v putách. Šanta sa snažil súd presvedčiť, že Rusko a Kočner by sa naďalej mohli dopúšťať trestnej činnosti. Kočner podľa neho navyše marí vyšetrovanie tým, že nechce prezradiť, kde sa zmenky nachádzajú. Originály si totiž začiatkom mája vzal z Okresného súdu v Bratislave, ktorý v civilnom konaní rozhoduje o ich pravosti.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Sudca Roman Púchovský po ôsmich hodinách dvojicu prepustil. Podľa rozhodnutia, ktoré sprístupnili denníku SME, na väzbu nebol dôvod. Šanta argumentoval tým, že obaja sú obvinení v ďalších prípadoch a naďalej sa zúčastňujú pojednávaní o pravosti zmeniek, čím sa vraj snažia dokonať trestný čin. Púchovský píše, že to nie je dôvod na väzbu. V prípade odobratých zmeniek mal Kočner prisľúbiť, že ich na súd vráti do 20 dní aj s posudkom, čomu podľa sudcu nie je dôvod neveriť. „Je predsa snahou obvineného uspieť v civilnom spore, keďže sa domáha vyplatenia sumy na základe zmenky,“ napísal Púchovský. Navyše Kočner má právo zmenky nevydať polícii, ak by si tým mohol priťažiť. Sudca ale nespochybnil, že samotné obvinenie je na mieste. Prokuratúra sa okamžite odvolala. Tentoraz tak pojednávanie začne popoludní v budove Najvyššieho súdu v Bratislave. Ten nie je pre prokurátora Šantu neznámou. Pre neustále péenky Jozefa Majského (71) naň chodí ako na klavír. O väzbe mal rozhodovať senát v zložení Martin Piovartsy, František Mozner a Peter Paluda. Posledný menovaný je však na dovolenke a nahradí ho iný člen senátu.

Čo riešil prokurátor Šanta Otvoriť galériu Prokurátor J. Šanta Zdroj: anc Jozef Majský

Bývalý veľkopodnikateľ je neprávoplatne odsúdený na 9 rokov za tunelovanie nebankoviek BMG a Horizont. Pre jeho neustále péenky sa definitívny verdikt neustále odkladá, hoci Šanta podal obžalobu ešte v novembri 2004. „Svoju prácu postaviť ho pred súd som skončil. Potom sa postupovalo podľa starého Trestného poriadku a ja tam už iný dosah nemám,“ konštatoval Šanta. Ďalších dvoch Majského komplicov, Patrika Pachingera a Dávida Brtvu, už právoplatne odsúdili, no obaja naďalej behajú po slobode.

Kráľ Zemplína

Ján Šanta stál za obžalobou veľkopodnikateľa z východu Mikuláša Varehu, ktorý vyfasoval 12 rokov za daňové podvody. Podľa obžaloby „kráľ Zemplína“ fiktívnymi obchodmi spôsobil škodu 58 miliónov eur.

SDKÚ aj SHARK

Šanta dozoroval aj prípad prvej skrachovanej nebankovky Unifa z Košíc, ktorá v roku 1995 obrala 500 ľudí o desiatky miliónov korún. Prešetroval aj financovanie SDKÚ, ktoré pred voľbami 2010 napadol Robert Fico. Šanta konštatoval, že čísla sedia. Medzi najnovšie prípady patrí rozsiahla akcia SHARK proti podvodníkom s DPH.

Koho vysekávajú z problémov advokáti

- Na hrane zákona a za hranou morálky sa kontroverzný podnikateľ pohybuje už od začiatku 90. rokov. Obvinenie mu priniesli až prípady Gatex a vratky DPH v súvislosti s prevodmi nehnuteľností na Donovaloch. Pre zmenky voči Markíze sa po prvý raz za jeho kariéru pozrel aj do cely policajného zaistenia.

Pavol Rusko - Mal ako štatutár Markízy v roku 2000 Kočnerovi podpísať zmenky, čo prokuratúra spochybňuje a dvojicu obvinila zo zločinu falšovania cenných papierov. Para zastupuje Ruska tiež v prípade, kde je obvinený z objednávky vraždy Sylvie Volzovej.

Robert Lališ - Viedol obávanú skupinu sýkorovcov. Súd ho za šesť vrážd právoplatne poslal do väzenia na doživotie. V tomto prípade ho zastupoval Marek Para. Pohovej vystupuje ako „Kýblov“ obhajca v prípade objednávky vraždy Sylvie Volzovej, ktorú si mal objednať Pavol Rusko a Lališ mu mal pomáhať.

Ivan Lexa - Ďalším prominentným klientom právnika je bývalý šéf SIS Ivan Lexa. Po zrušení Mečiarových amnestií minulý rok súd otvoril prípad únosu syna prezidenta Michala Kováča († 86). Podľa 17 rokov spiacej obžaloby Michala Serbina bol iniciátorom únosu práve bývalý šéf tajnej služby.

Filip Rybanič - Poslanecký asistent Jozefa Rajtára podľa obžaloby nazrel do účtov Roberta Kaliňáka, ktoré dokazujú prepojenie na Ladislava Bašternáka.