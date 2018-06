Posledný žijúci člen tria Bee Gees: Pocta od princa Charlesa

Barry Gibb (71), posledný žijúci člen legendárneho tria Bee Gees, bol povýšený do rytierskeho stavu. Pasoval ho osobne princ Charles (69) pri klasickej ceremónii s mečom. Nechýbalo veľa a mohol spevákovi skrátiť jeho dlhé sivé vlasy.

Barry založil Bee Gees spoločne s bratmi Robinom († 62) a Mauriceom († 53) v roku 1968. Medzi ich hity patrí How deep is your love a po celom svete predali 220 miliónov albumov. Maurice zomrel v roku 2003 a Robin v roku 2012. „Dúfam, že moji bratia sú na mňa hrdí,“ povedal Barry po prevzatí ocenenia.

