Superstáristka Dominika Stará si našla celebritného kamaráta: Pozvanie od svetoznámeho speváka!

Finalistka prvej Česko Slovenskej SuperStar z roku 2009 Dominika Stará (24) si popri makaní na speváckej kariére za veľkou mlákou našla aj ozajstného celebritného kamaráta. Svetovú hviezdu, speváka Shaggyho (49).

„V roku 2014 som mu robila predskokanku na jeho koncerte v Amerike. Zaujala som ho a odvtedy sme v kontakte,“ povedala speváčka, ktorá si so Shaggym dala rande aj doma. On sám ju totiž pozval na spoločný koncert so spevákom Stingom, ktorý odohrali v utorok na Bratislavskom hrade. „Bola som jeho hosťom. Tak sme sa stretli na hoteli už poobede, šla som s ním na zvukovku a potom sme konečne mali čas sadnúť si a porozprávať sa,“ dodala.