Rytmus si svoju lásku Alagič hýčka: Romantické prekvapenie

Splní všetko, čo jej na očiach vidí! Aktuálne najzamilovanejší slovenský hudobník Patrik Rytmus Vrbovský (41) sa rozhodol svoju novú frajerku, moderátorku Jasminu Alagič (29), prekvapiť.

K jej narodeninám ju totiž „uniesol“ za romantikou do talianskych Benátok. Jeho vyznanie mladej kráske však môže jeho „exku“ Daru poriadne rozčarovať. Drsný raper sa zrejme rozhodol poodhaliť nežnú mužskú podstatu, a tak milovanú Jas­minu vzal na romantický výlet do Benátok.

Potulky ruka v ruke úzkymi benátskymi uličkami či plavenie sa na legendárnej lodi zamilovaných, talianskej gondole, venoval Rytmus Jasmine k jej sviatku. Aj keď si Rytmus svoje súkromie stráži, pri Jasmine, zdá sa, robí jednu výnimku za druhou. „Toto moje dievčatko fajnové dnes oslavuje 29 rôčkov. To, kedy a kde sme sa stretli prvýkrát a ako to začalo, si necháme pre seba. Bolo to to najsilnejšie, čo som v živote zažil a behom minúty som cítil, že si... (srdiečka). Všetko najlepšie ljubav,“ vyznal sa z vášnivého citu raper.

Nuž, ktovie, čo však behá hlavou jeho ex, speváčke Dare Rolins, ak si tieto zamilované komentáre prezerá. Zostáva však dúfať, že Taliansko nepoznačí čerstvú lásku Jasminy a Rytmusa natoľko, že sa zo zamilovanosti prehupnú rovno do „talianskeho manželstva“.