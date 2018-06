Absolútny šok pre obhajcov titulu: Pochovala ich fantastická Kórea!

Futbalisti Nemecka neobhája titul majstrov sveta. V stredajšom dueli 3. kola F-skupiny MS 2018 senzačne prehrali s Kórejskou republikou 0:2 a v tabuľke obsadili až poslednú štvrtú priečku.

Ak sa Nemci nechceli spoliehať na výsledok stretnutia Mexiko - Švédsko, potrebovali k istote postupu nad Kórejskou republikou vyhrať o dva góly. Duel však absolútne nezvládli. V nadstavenom čase poznajúc skóre paralelného zápasu inkasovali od Kim Jong-kwona, na 2:0 pre Kórejčanov spečatil Son Hung-min, keď už Nemci hrali vabank. Zverencov trénera Joachima Löwa predbehli v tabuľke aj Kórejčania, do osemfinále postúpili prví Švédi a druhí Mexičania.

Nemci tak prvýkrát v histórii MS nepostúpili zo základnej skupiny. Tretí svetový šampionát po sebe sa stalo, že úradujúci majster sveta nepostúpil zo skupiny, predtým to zažili Taliani (2010) a Španieli (2014).

F-skupina, 3. kolo:

Kórejská republika - Nemecko 2:0 (0:0)

Góly: 90.+1 Kim Jong-kwon, 90.+5 Son Hung-min. ŽK: Čong U-jong, I Sung-u, Mun Son-min, Son Hung-min. Rozhodcovia: Geiger – Anderson (obaja USA), Fletcher (Kan.), 41.835 divákov.

zostavy a striedania:

Kórejská republika: Čche Hjon-u - I Jong, Kim Jong-kwon, Kim Jong-kwon, Hong-čchol - I Sung-u, Čong U-jong, Ki Song-jung, Mun Son-min (69. U Se-jong) - Ku Ča-čchol (56. Hwang Hi-čchan, 79. Ku U-han) Son Hung-min

Nemecko: Neuer - Kimmich, Hummels, Süle, Hector (78. Brandt) - Khedira (58. Gomez), Kroos - Goretzka (63. T. Müller), Özil, Reus - Werner

Favorizovaní Nemci nemali istotu postupu a od úvodných minút sa snažili diktovať tempo.. Naopak, v 19. minúte si vydýchli, keď brankár Neuer síce s problémami, ale predsa len zvládol priamy kop Čong U-jonga i následný pokus o dorážku. Až v závere prvého polčasu sa Nemcom podarilo dostať súpera pod tlak. Hummels však v 41. minúte v sľubnej šanci trafil iba do brankára.

Veľká príležitosť Nemcov prišla však už dve minúty po zmene strán, ale proti hlavičke Goretzku výborne zareagoval brankár Čche Hjon-u. V úvode druhého polčasu išli do vedenia Švédi v zápase s Mexikom a Nemci akoby o tom vedeli a zvýšili aktivitu. Z pokračujúcej územnej prevahy vyplynula akcia v 68. minúte, ale striedajúci Gomez hlavičkoval iba do brankára. O desať minút mohol Nemcov šokovať Son Hung-min, prízemnú strelu z protiútoku však namieril tesne vedľa bránky. V druhom polčase pribudlo streleckých pokusov v podaní Nemcov, doplácali však na nepresnosť či unáhlenie sa. Gól nepriniesol ani prienik Kroosa so zakončením z hranice šestnástky, keď výborne zasiahol brankár Čche Hjon-u. Knokaut nemeckých nádejí na postup prišiel v nadstavenom čase. Kim Jong-kwon sa dostal k lopte po rohovom kope a zblízka prekonal Neuera. Nemecký brankár v úplnom závere podporil ofenzívu svojho tímu s cieľom dosiahnuť malý futbalový zázrak, ale Son Hung-min pridal do prázdnej bránky druhý gól ázijského tímu.



tabuľka F-skupiny:

1. Švédsko 3 2 0 1 5:2 6

2. Mexiko 3 2 0 1 3:4 6

3. Kórejská rep.3 1 0 2 3:3 3

4. Nemecko 3 1 0 2 2:4 3