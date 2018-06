Tragédia krátko pred svadbou: Jozef († 52) si zaplatil jazdu smrti!

Nešťastie, ktoré si nevie nikto vysvetliť. Motorkár a otec dvoch detí Jozef († 52) si v pondelok objednal jazdu na motorke. Na okruhu Slovakia Ring jazdil niekoľko minút, keď zrazu v rýchlosti 50 km/h narazil do zvodidiel.

Napriek tomu, že záchranka bola okamžite na mieste, Jozefovi už nebolo pomoci. Pri náraze si prepichol pľúca a počas prevozu zomrel. Jeho snúbenica, s ktorou sa mal onedlho oženiť, tak zostala navždy bez svojej lásky. Obrovský žiaľ, ktorý prežíva Jozefova († 52) rodina, sa nedá slovami opísať. Pre snúbenicu Lenku (39) bol všetkým na svete. Jozef mal z prvého manželstva dve deti a spolu vychovávali jej tri deti z predošlého vzťahu. „Žili sme spolu dva roky. Plánovali sme budúcnosť, povedal mi, že sa vezmeme na moju štyridsiatku,“ zadúša sa plačom Lenka, ktorá svojej láske namiesto spoločnej veselice teraz musí vystrojiť pohreb.

Jozef miloval motorky a Lenka chodila jazdiť s ním. V osudný pondelok si zaplatil dráhu, kde stojí polhodina voľnej jazdy 20 €. Nič nenasvedčovalo tomu, že by sa mohla stať tragédia. „Zaplatil si dráhu na Slovakia Ringu. Ja som pri tom nebola, no to, čo mi povedali, bolo, že išiel veľmi pomaličky a zrazu ho ťahalo k zvodidlám. Narazil do nich a už sa viac nepostavil,“ opisuje najhoršie okamihy v živote Lenka. Jej Jozef spadol tak nešťastne, že mu zvodidlá prepichli pľúca. Pri prevoze do nemocnice zomrel.

Padali viacerí

Čo sa skutočne stalo na šesťkilometrovej dráhe, sa dnes hovorí ťažko aj samotnému manažérovi. „Viem, že jazdili v ten deň viacerí. Agentúra si objednala dráhu a motorkári išli cez ňu. Ten deň bol zvláštny, pretože viacerí motorkári nám padali. Čo sa týka smrteľného zranenia, tak ten muž išiel v najpomalšej zákrute, ktorá na okruhu je. Tam musí ísť každý do dvojky,“ opisuje Peter Pecze zo Slovakia Ringu. Lenka si však myslí, že keby boli zvodidlá, do ktorých jej milovaný Jozef narazil, zabezpečené, tak to mohol prežiť. „Tam nič nie je, žiadna zábrana. To je jediné miesto, kde nie sú žiadne zátarasy,“ smúti snúbenica. Pecze informáciu, že na zvodidlách nie sú zábrany, potvrdil. „Je to však len preto, že je to najpomalšia zákruta. Tam nikto rýchlo nedokáže prejsť, takže tam zábrany nie sú potrebné. Je nám nesmierne ľúto toho, čo sa stalo. My sme okamžite zabezpečili záchranku a robili všetko, aby sme poskytli maximálnu pomoc. Toto je naše druhé úmrtie za deväť rokov, čo fungujeme, no v tejto zákrute úplne prvé,“ dodáva.

„Muselo mu prísť zle, alebo mal technický problém, naozaj neviem. Viem však, že to bol ten najúžasnejší človek na svete. Vždy bol nápomocný, ochotný a zodpovedný. Bude nám všetkým nesmierne chýbať,“ dodáva so slzami v očiach Lenka. „Polícia tento prípad nevyšetruje,“ dodala trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.