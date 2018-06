Žiline hrozí zánik: Kto by ju mohol v lige nahradiť?

Skalica a Martin. To sú mestá, ktoré v posledných rokoch prišli pre finančné problémy svojich klubov o najvyššiu slovenskú hokejovú súťaž.

Všetko smeruje k tomu, že sa k nim pridá aj Žilina. Majster zo sezóny 2005/2006 má na krku dlhy a najnovšie je už aj bez vedenia.

MsHK Žilina bojoval s problémami už počas uplynulej sezóny a teraz mu reálne hrozí zánik. Mestské zastupiteľstvo neschválilo sumu 540 000 eur z rozpočtu, a keďže pre udelenie licencie na sezónu 2018/2019 musí do zajtra uzatvoriť zmluvy s hráčmi a predložiť dohody o splátkovom kalendári s veriteľmi, šance sú minimálne. Záväzky voči bývalým hráčom a funkcionárom sú okolo 100 000 eur. „Klub je v zlej kondícii a nevidím riešenie. Necítime dôveru, neexistuje dialóg, preto končíme,“ informoval Peter Durmis, ktorý sa len na začiatku júna stal predsedom predstavenstva MsHK Žilina, no v utorok s celým predstavenstvom rezignovali.

Do Tipsport Ligy od novej sezóny vstúpi dvojica maďarských klubov, no vyzerá to tak, že príde o ďalší tradičný domáci, ktorý v roku 2006 oslavoval majstrovský titul a v sezóne 2016/2017 hral v semifinále play-off. Vedenie súťaže celú záležitosť pozorne sleduje. „Žilina má ešte čas do konca mesiaca a nechcem momentálne špekulovať o tom, čo bude,“ povedal nám včera šéf Pro Hokeja Richard Lintner.

Kto je v hre o Tipsport ligu?

HK Dukla Michalovce

Klub zo Zemplína je čerstvým majstrom I. ligy. „Zatiaľ neviem o tom, že by nás niekto s ligovou ponukou kontaktoval, hoci o problémoch Žiliny viem. Záleží na vedení, či by do toho šlo, no po správnosti by miesto mali ponúknuť práve Michalovciam. Vždy tu chodilo veľa ľudí na hokej a v extralige by sme sa nestratili,“ verí bývalý útočník a asistent trénera Dukly Richard Šechný.

HK Skalica

Záhoráci skončili v najvyššej súťaži pre finančné suchoty vo februári 2016 ešte pod značkou HK 36. Klub, ktorý vychoval množstvo skvelých hokejistov, teraz pokračuje ako HK Skalica a v uplynulej sezóne sa stal víťazom základnej časti I. ligy, no v následnom play out Tipsport Ligy neuspel.

HC Osmos Bratislava

Odkedy vstúpil Slovan do KHL, hlavné mesto nemá klub v najvyššej slovenskej súťaži. V I. lige však úspešne pôsobí ambiciózny HC Osmos, no na Tipsport Ligu sa ešte necíti. „Dva mesiace prípravy by nestačili a navyše už máme zložený káder na I. ligu. Taktiež náš štadión v Ružinove nespĺňa potrebné kritériá a radšej budeme bojovať o predné miesta v I. lige, ako ísť vyššie nasilu a trápiť sa tam,“ vysvetlil marketingový manažér HC Bratislava Andrej Roman.