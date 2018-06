Žiaci v Poprade dostali od riaditeľa správu o zrušení vyučovania: Ešte netušili, čo je za tým! Prípad rieši polícia

Vychovala si škola svojho hackera? Študenti a učitelia Strednej priemyselnej školy v Poprade si našli v počítačoch a mobiloch nezvyčajný odkaz od riaditeľa.

Oznam tam však umiestnil neznámy hacker, keď sa nabúral do školského systému. Dostať sa tam mohol len prelomením hesla riaditeľa školy.

Na oficiálnej stránke Strednej priemyselnej školy v Poprade na Mnoheľovej ulici sa objavil oznam o pondelkovom zrušení vyučovania. Nebol to však pravdivý odkaz a nedal ho tam ani riaditeľ školy. „V noci z nedele na pondelok o 4.18 hod. niekto prelomil moje heslo a snažil sa dostať do systému. No celý systém bol správcom siete zablokovaný kvôli uzatvorenému polroku a nedostal sa tam nikto z používateľov systému.

Takže nedošlo k žiadnemu úniku ani zneužitiu údajov. Došlo však k tomu, že do ôsmich tried bola odoslaná správa, že v pondelok sa ruší vyučovanie,“ povedal Jaroslav Bašista, riaditeľ školy, v ktorej vyučujú aj mladých IT špecialistov.

„O incidente som informoval nášho zriaďovateľa, Úrad pre ochranu osobných údajov, a na polícii som podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Správca systému zabezpečil výmenu všetkých hesiel,“ dodal riaditeľ.

Či bol za týmto hackerským útokom niekto zo študentov, bude vyšetrovať polícia. Isté je, že týmto činom, ktorý ukazuje na istú šikovnosť v oblasti IT technológií, dotyčný porušil zákon. „Polícii dodáme relevantné podklady. Podľa predbežných informácií v tomto prípade žiak vedel prihlasovacie údaje vrátane hesla učiteľa a týmito sa do systému prihlásil,“ ozrejmil situáciu Ján Gottweis, autor systému EduPage. Systém používa takmer 97 % škôl na Slovensku. Polícia prijala od riaditeľa školy trestné oznámenie, prípad vyšetruje ako podozrenie z trestného činu poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií.

Bezpečné heslo

IT expert Ivan Sejut

- Za slabé heslo považujem pár znakov alebo opakujúce sa znaky. Určite je zlé heslo aj niečo, čo mi je vlastné, napríklad moje meno, funkcia, dátum narodenia. Digitálna identita je dnes veľmi dôležitá a treba si ju obozretne chrániť, preto si treba aj heslá voliť tak, aby ich nebolo možné prelomiť. Malo by obsahovať kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a znakov.