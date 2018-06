Smutné výročie popravy Horákovej: Babišovu vládu podporia komunisti

Konečne! Po ôsmich mesiacoch tápania a hádok má Česko novú vládu. Na jej čelo sa postavil pôvodom slovenský miliardár Andrej Babiš (63) obvinený z dotačného podvodu.

Jeho strana ANO sa dokázala dohodnúť so socialistami s ČSSD s tým, že budú panovať v menšine. Ich oporou v snemovni však bude strana KSČM. 29 rokov od pádu režimu sa tak komunisti dostanú späť k ovplyvňovaniu chodu štátu.

Ministrov vo vláde predstavil Babiš českému prezidentovi Milošovi Zemanovi.. „Je to neúcta, hrubá urážka a popľuvanie pamiatky všetkých obetí zločineckého komunistického režimu,“ povedal iniciátor demonštrácie Karel Šírek. Babiš tvrdí, že dátum je len súhra termínov. „Mňa to určite mrzí, treba odsúdiť, čo sa stalo v minulosti, ale súvis tam nevidím,“ skonštatoval. V Česku mal Babiš problém poskladať vládu s oporou v tamojšej snemovni.Napokon sa dohodol so svojimi bývalými koaličnými parťákmi z ČSSD, avšak nestačí im počet poslancov. Preto musia vládnuť v menšine s tým, že v parlamente ich budú podporovať komunisti. Opozícia kritizuje aj personálne zloženie vlády, najmä to, že tam chýba minister zahraničia.