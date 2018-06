Zákazníci pražskej kaviarne vyvaľovali oči, akčný hrdina sa zjavil priamo pred nimi: To, čo robil, vás rozosmeje!

Zákazníci celej kaviarne boli na nohách a poriadne prekvapení! Hviezda svetového formátu Jackie Chan (64) navštívil našich českých susedov.

Obľúbená tvár akčných filmov nakrúcala v stovežatej Prahe reklamu a o jeho ceste do Európy vedel len málokto. Veľký rozruch spôsobil v pražskej kaviarni, ktorá má sídlo aj v Bratislave či Košiciach. Všetci hostia otvárili pri pohľade na herca ústa a okamžite si ho fotili. Neboli však jediní a pousmejete sa, keď zistíte, čo robil.

Jackie totiž nezaprel svoje korene, a presne ako sme u turistov z Ázie zvyknutí, všetko si aj on nakrúcal a fotil. „Prišiel aj so svojou manželkou a priateľmi. Bol očarený, keď dostal nanuk vyrobený na mieru. Okrem toho si dal smothie, karamelový cheesecake, capuccino. My sme sa s ním radi odfotili. Budeme mať spomienku na takúto hviezdu,“ povedal jeden zo svedkov Chanovej návštevy v Prahe.