Premiér zmenil názor: Povolil lodi plnej utečencov zakotviť na Malte, má to však háčik

Malta umožní lodi Lifeline, blokovanej v Stredozemnom mori s migrantmi na palube, zakotviť a vyše 200 utečencov bude rozdelených medzi viacero štátov EÚ.

Uviedol to v stredu maltský premiér Joseph Muscat. Informovali o tom agentúry DPA a AP. Muscat na tlačovej konferencii povedal, že loď spravovaná nemeckou mimovládnou organizáciou Mission Lifeline by mala zakotviť na Malte v stredu večer. Maltský premiér ďalej uviedol, že loď v prístave zadržia a že hneď po príchode migrantov preveria. Azyl sa poskytne len oprávneným osobám a ďalších vrátia do ich krajín pôvodu.

Muscat dodal, že úrady tiež preveria legálnosť registrácie lode a jej aktivít na mori vrátane skutočnosti, že si zrejme vypla transponder - námorný tiesňový a bezpečnostný systém.

Migrantov zo záchrannej lode Lifeline má podľa Muscata prijať celkovo osem členských štátov EÚ. Okrem Malty tiež Francúzsko, Taliansko, Írsko, Luxembursko, Portugalsko, Holandsko a Belgicko.

Nemecko maltský premiér nespomenul. Nemecký minister vnútra Horst Seehofer však povedal, že Nemecko časť migrantov zo záchrannej lode Lifeline prijme - avšak len v takom prípade, ak toto plavidlo nemeckej mimovládnej organizácie bude vyradené z činnosti.

Lifeline zachránila pred šiestimi dňami pri pobreží Líbye 230 migrantov a odvtedy nemohla nikde zakotviť. V súčasnosti sa nachádza v Stredozemnom mori pri pobreží Malty.

Taliansko jej minulý piatok odmietlo vydať povolenie na vplávanie do svojich prístavov a neúspešne žiadalo Maltu, aby ju prijala. V utorok sa načrtlo riešenie, keď Malta oznámila, že umožní lodi zakotviť - avšak len v takom prípade, ak dostane záruky, že utečenci budú rozdelení medzi viacero štátov EÚ.