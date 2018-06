Sampaoli aj o najväčšej hviezde tímu: Messi oslavoval s mužom, ktorý bol na odstrel

Kapitán argentínskych futbalistov Lionel Messi (31) si po utorkovom zápase s Nigériou (2:1) poriadne vydýchol.

Vicemajster sveta odvrátil na MS v Rusku blamáž a postúpil do osemfinále. Svoj úvodný gól oslávil Messi s Jorgeom Sampaolim, často kritizovaným trénerom juhoamerického tímu. Podľa hviezdneho útočníka Barcelony, ktorý v treťom zápase na turnaji prvýkrát skóroval, si Argentínčania nezaslúžili vypadnúť už v skupine.



Messi dramatický duel v Petrohrade gólovo otvoril v 14. minúte, ale Victor Moses na začiatku druhého polčasu vyrovnal. Za nerozhodného stavu by na úkor Argentíny zo skupiny postúpila práve Nigéria, ale v 86. minúte rozhodol obranca Marcos Rojo.

"Bolo úžasné postúpiť týmto spôsobom. Vedeli sme, že vyhráme, ale nečakali sme, že to bude tak ťažké a že budeme toľko trpieť," povedal Messi novinárom. "Boli sme v ťažkej situácii, ale nezaslúžili sme si vypadnúť už v prvom kole. Všetci cítime obrovskú úľavu," dodal tridsaťjedenročný kanonier.



Priznal, že Mosesovo vyrovnanie Argentínčanov poriadne rozhodilo. "Zápas sa tým pre nás skomplikoval. Museli sme sa celou silou tlačiť za gólom. S časom rástla naša nervozita aj úzkosť," priznal Messi.



Argentína obsadila v skupine D s iba štyrmi bodmi druhé miesto za suverénnym Chorvátskom a v sobotňajšom osemfinále sa stretne s Francúzskom. "Les Bleus" v Rusku zatiaľ tiež herne veľmi nepresvedčili, hoci vyhrali skupinu C so siedmimi bodmi pred Dánskom, Peru a Austráliou.

