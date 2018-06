Kauze lode Lifeline s vyše 200 migrantmi na palube: Afrických utečencov si rozdelí 6 európskych krajín

Loď nemeckej mimovládne organizácie Lifeline s asi 230 migrantmi z Afriky, ktorých pred týždňom nalodila posádka pri líbyjských brehoch, môže zakotviť na Malte.

Taliansko, Francúzsko, Portugalsko a Malta potvrdili, že časť migrantov prijmú; Nemecko, Holandsko a Španielsko túto eventualitu zvažujú, informoval zdroj denníka Times of Malta.

Loď Lifeline minulý týždeň odmietli do prístavu vpustiť ako Taliansko, tak Malta. Dánska obchodná loď so 108 migrantmi, ktorá tiež od štvrtka čakala v Stredomorí na povolenie vplávať do prístavu, v utorok zakotvila na Sicílii. Francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že o migrantov z paluby Lifeline sa podelí šesť európskych krajín. Vyjde to na "niekoľko desiatok jedincov na každú z nich", konštatoval Macron na tlačovej konferencii po stretnutí s pápežom Františkom. Prezident zároveň kritizoval nemeckú mimovládnu organizáciu, ktorá podľa neho "postupovala proti všetkým pravidlám".

Úrad maltského premiéra v utorok vo vyhlásení uviedol, že za situáciu migrantov na lodi Lifeline je zodpovedný jej kapitán. "Maltský premiér v posledných 48 hodinách vyvinul diplomatické úsilie, aby našiel riešenie situácie lodi Lifeline, ktorú spôsobili kroky jej kapitána," uvádza sa vo vyhlásení. Ďalej sa v ňom píše, že kapitán ignoroval pokyny Talianska, ktoré boli v súlade s medzinárodným právom. Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že Malta v kauze Lifeline začne vyšetrovanie. To potvrdil aj taliansky premiér Giuseppe Conte - loď bude podľa neho zadržaná a kapitán vyšetrovaný kvôli tomu, že nedbal na pokyny, aby počkal, až migrantov z mora vyzdvihne líbyjská pobrežná stráž. "Taliansko svoju časť splní, prijme diel migrantov z paluby Lifeline a dúfa, že ostatné európske krajiny urobia to isté," povedal Conte.

Posádka Lifeline nalodila pri líbyjských brehoch minulý týždeň v noci na štvrtok cca 230 migrantov, v ich počte sa rôzne zdroje líšia. Loď má ale podľa médií kapacitu len asi 50 ľudí. Nový taliansky minister vnútra Matteo Salvini, ktorý sľúbil zastaviť masový príliv migrantov do Talianska, už minulý týždeň odmietol loď Lifeline prijať a vyzval Maltu, aby tak urobila, keď sa plavidlo ocitlo v jej vodách. Malta to ale vtedy odmietla.

Posádka lode Lifeline vo štvrtok vytiahla z mora z chabých člnov pri Líbyi ďalších 113 migrantov, ktorí sa potom nalodili na dánsku obchodnú loď Alexander Maersk. Aj tá čakala do pondelka na povolenie vplávať do niektorého z talianskych prístavov. V noci na utorok oznámil starosta sicílskeho mesta Pozzallo, že taliansky minister vnútra prijatie tejto lode povolil.

Kauza Lifeline je tento mesiac už druhým prípadom lodi mimovládnej organizácie s migrantmi z Afriky, ktorá čakala niekoľko dní v Stredomorí, než sa jej niektorá z okolitých európskych krajín ujala. Cez 600 migrantov z lode Aquarius, ktorých začiatkom júna takisto odmietlo Taliansko a následne aj Malta, nakoniec prijalo Španielsko.