Legendárny hudobník Fedor Frešo († 71) už hrá v nebi: Záhadná smrť manželky ho zlomila

Umelecké nebo otvorilo brány pre ďalšieho člena! Legendárny hudobník Fedor Frešo († 71) včera navždy odišiel na večný odpočinok. Smútia za ním nielen blízki, ale aj priatelia a široká verejnosť.

Frešo bol členom nezameniteľnej kapely Prúdy či Collegium Musicum. Práve tam hral s uznávaným muzikantom Mariánom Vargom († 70), ktorý zomrel v auguste 2017. Teraz už hrajú spoločne, tam hore... Určite však s obrovskou radosťou a naplneným srdcom, ako kedysi...

Frešo žil pre hudbu, ktorá bola jeho obrovskou láskou. Pri nej sa smial, či smútil, bez muziky nebol ani jeden jeho deň. Mnohí ho poznajú ako zakladajúceho člena skupiny Prúdy. „Je to obrovská tragédia, nikto z nás to nečakal, je to rýchle. Neviem podrobnosti. Je to veľmi čerstvé,“ povedal smutným hlasom kamarát a dlhoročný parťák Pavol Hammel.

Frešo bol však aj neodmysliteľnou súčasťou zoskupenia Collegium Musicum, kde bol skutočne ukážkovým frontmanom. Na pódiu ukazoval svoje umenie s Mariánom Vargom († 70), ktorý prehral svoj boj so zdravotnými problémami žalúdka a pľúc v auguste 2017. Dnes už ukazujú svoje umenie v nebi. „Neviem o tom, musím to zistiť. Zavolajte neskôr,“ povedal včera podvečer Martin Valihora, ktorý s Fedorom spolupracoval v spomínanej kapele. Smutná správa zasiahla celú umeleckú obec, ale aj verejnosť, pre ktorú bol Frešo naozaj nezabudnuteľným umelcom s obrovským srdcom.

Frešo dostal tvrdú ranu osudu už v roku 2014, keď zomrela jeho milovaná manželka Magdaléna († 59). Jej odchod bol zahalený rúškom tajomstva a muzikant o tom príliš hovoriť nechcel. Niektorí rodinní známi tvrdili, že si na život mohla siahnuť sama, to však Frešo vtedy rázne odmietal. „Žiadna samovražda, išlo o medicínsku záležitosť,“ povedal v tom čase hudobník. Isté však bolo, že jeho Bambulka, ako ju sám nazýval, mu veľmi chýbala. Magdaléna Frešová sa okrem umenia naplno venovala aj manažovaniu kapiel Collegium Musicum či Fermata.

Uznávaný rocker

- Fedor Frešo († 71) pochádzal z hudobníckej rodiny, jeho otcom bol dirigent a hudobný skladateľ Tibor Frešo, matka študovala operný

spev a bola hudobnou režisérkou v rozhlase.

- Hoci vyštudoval odbor kontrabas, učarovala mu basová gitara, na ktorú začal hrať ešte v detstve.

- Prvé úspechy žal so skupinou The Soulmen, ktorú založili s Dežom Ursinym a Dušanom Hájkom.

- Vybudoval si povesť jedného z najprogresívnejších rockových muzikantov v Československu. Hral s Pavlom Hammelom (Prúdy), Mariánom Vargom (Collegium Musicum), Petrom Lipom (T+R Band).