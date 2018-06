V parku v bratislavských Vajnoroch sa stretlo skoro 9-tisíc detí: To, čo tam spolu robili, vás ohromí!

V bratislavských Vajnoroch sa pokúsili o rekord v maľovaní ornamentov. Podujatie je súčasťou projektu určeného pre základné a stredné školy s názvom Ornamentálna mapa Slovenska, ktorý reprezentuje Slovensko v rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018.

Projekt je súčasne aj hrou pre mládež, ktorá má za cieľ spoznávať kultúrne dedičstvo obce a kraja. Na podujatí kreslenia a hľadania typických ornamentov pre danú obec participovali základné aj stredné školy z celej krajiny, pričom účasť na prvom ročníku prevýšila očakávania.

Ornamenty deti kreslili nielen na mieste konania akcie, ale mohli ich priebežne posielať aj pomocou e-mailu či poštou, a tak sa nazbieralo 8 938 detí, ktoré sa snažili nájsť originálny ornament typický pre jednu zo stoviek obcí Slovenska. Toto číslo je rekordné, no aby sa podarilo ornamentálnu mapu Slovenska skompletizovať, je potrebné zohnať všetky obce a mestá, no napriek tomu, že ešte niektoré obce chýbajú, ide o rekord. „Výsledok nás príjemne prekvapil a organizátori ho chcú prihlásiť na medzinárodný rekord, čiže by išlo o veľký úspech pre Slovensko,“ povedala Martina Bodnárová, koordinátorka projektu Ornamentálna mapa Slovenska.

Šimonko Zeman (6 rokov, Vajnory): Nekreslím veľmi rád, ale farebné ornamenty sa mi páčia a aj tu budem kresliť.

Kristian Patrik Baranovič (8 rokov,Vajnory): Mne sa páčia vajnorské ornamenty, sú to také umelecké diela, a teším sa, keď môžem niečo voľne kresliť.

Viktoria Minarovská (12 rokov, Sokolovce): Veľmi sa mi to páči, aj doma vymaľovávam a som rada, že je takáto akcia.

Sofia Gažová (12 rokov, Moravany): Mám doma aj maľovánky a vo voľnom čase si ich vymaľovávam.

Diana Poláková (14 rokov, Dedinka): Veľmi sa mi to páči, pretože aj naši predkovia to robili a je to aj niečo z histórie Slovenska a veľmi náučné.

Lucia Kekanová (14 rokov, Dedinka): Moja mamina je krajčírka, šije a ja jej pomáham strihať. Postupne som sa dostala k tomu, že sa mi zapáčili vzory na látkach.