Obáva sa najhoršieho: Prečo plakal tento kórejský futbalista?

Plakal najviac zo svojich spoluhráčov, ktorí ho nedokázali utíšiť! Tým slzám sa nečuduje nik,kto vie, o čo ide! Útočník Kórejskej republiky Heung-Min Son (25) drel ako kôň, no márne. S najväčšou pravdepodobnosťou totiž bude musieť oželieť dva zvyšné roky kontraktu v Tottenhame, čaká ho 21-mesačná povinná vojenská služba!

Tú musí v tejto ázijskej krajine absolvovať každý muž do 28.

narodenín. Heung-Min Son, ktorý je mimochodom najdrahším

ázijských futbalistom v histórii. Tottenham za neho zaplatil pred

tromi rokmi 22 mil. libier (24,9 mil. eur). Platný kontrakt má do

roku 2020 a po MS mali obe strany rokovať o predĺžení spolupráce.

Nič také sa však konať nebude.

Heung-Min Son potreboval, aby dostal výnimku, aká sa udeľuje aj

športovým hviezdam. Dostal by ju ak by sa juhokórejskí futbalisti prebojovali aspoň do štvrťfinále. Už po druhom zápase v skupine s Mexikom však bolo jasné, že po MS v Rusku výnimku nedostane. Tentoraz. Má ešte dve možnosti, a to, keď Kórejská republika vyhrá

augustové Ázijské hry alebo Ázijský pohár v roku 2019.

Futbalista mohol mať už výnimku vo vrecku. V roku 2014 sa dostal

do nominácie na Ázijské hry, ktoré juhokórejská reprezentácia

vyhrala, lenže vtedajší jeho zamestnávateľ Bayer Leverkusen ho

neuvoľnil...