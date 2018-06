František našiel prácu vo výrobni nábytku: Vďaka zákazkam od policajtom uživím päť detí

Rozbehli sa poriadnym tempom! V krompašskej výrobni nábytku nemajú nú­dzu o odberateľov kancelárskeho nábytku. Zásobujú ním totiž všetky policajné stanice na Slovensku.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Spokojní sú aj miestni nezamestnaní, ktorí vďaka tomuto pracovisku dostali príležitosť na novú robotu. František Žaludek (38) je jedným tých, ktorý tu našiel trvalú prácu a teraz ľahšie uživí ženu a päť detí.

Otec 5 detí František Žaludek (38), ktorý býva v tesnom susedstve v osade, je z práce nadšený. „Do roboty môžem ísť aj v papučiach, lebo bývam vedľa. Som rád, že ju mám, baví ma to. Hoci doteraz som skôr len brigádoval a častejšie pri zbere železa, celkom mi to ide aj s drevom,“ priznal pomocník v dielni. Tá vznikla len vlani na jeseň ako nové pracovisko Centra účelových zariadení ministerstva vnútra. Vtedy začínali so šiestimi robotníkmi, dnes ich je už aj s montážnikmi a strážnikmi až 19. „Vyrábame typizovaný kancelársky nábytok v odtieni čerešňa, no prechádzame aj na buk. Všetko skončí na obvodných oddeleniach polície,“ povedal majster dielne Martin Kollárik. Za mesiac vyrobia až 660 kusov vrátane šatníkových skríň. „Dielňa dáva ľuďom prácu a nový sériový nábytok poslúži všetkým policajtom po celom Slovensku,“ pripomenul.

Detaily o dielni

- výrobňa kancelárskeho nábytku pre zložky ministerstva vnútra

- s nápadom prišlo ministerstvo vnútra ešte za vedenia ministra Roberta Kaliňáka po vzore prevádzky na výrobu plastových okien vo Svidníku

- v skúšobnej prevádzke: od augusta 2017

- aktuálny počet zamestnancov: 19

- mesačne vyrobia: cca 220 setov (660 kusov nábytku)