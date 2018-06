Aký plat si pýtajú absolventi slovenských vysokých škôl? Najviac si veria technici a informatici

Práve ste skončili vysokú školu? Aký plat by ste si predstavovali? Keď sa portál Profesia opýtal čerstvých inžinierov a magistrov, zistil, že očakávajú podstatne vyšší zárobok ako ich predchodcovia. Absolventi ktorých vysokých škôl a odborov majú najvyššie platové očakávania?

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v máji pokorila ďalší rekord, keď dosiahla 5,37 percenta. Čoraz viac absolventov vysokých škôl si uvedomuje svoju cenu na trhu práce. „Záujem firiem o týchto uchádzačov sa zvyšuje. Aj to môže byť jeden z impulzov, prečo absolventom rastú mzdové nároky,“ tvrdí hovorkyňa Profesia.sk Nikola Richterová. Priemerný očakávaný plat absolventa v minulom roku bol 995 eur. Oproti predchádzajúcemu roku to je o 38 eur viac. „Doteraz sme sledovali pomalšie tempo rastu,“ pokračuje Richterová. Z ďalších údajov portálu vyplýva, že absolventi šiestich verejných vysokých škôl by nešli pod 1 000 eur mesačne. Ide o všetky tri technické univerzity, Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Univerzitu Komenského a Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre.

Katarína Muchová, Slovenská sporiteľňa

- Hlavným dôvodom poklesu miery nezamestnanosti bolo umiestnenie do zamestnania. Trh práce aj naďalej benefituje z cyklického oživenia hospodárstva a z priaznivého ekonomického sentimentu nielen u nás, ale aj u našich hlavných obchodných partnerov. Dopyt po pracovnej sile rastie a počet voľných pracovných miest ostáva pomerne vysoký. V tomto roku očakávame ďalší pokles nezamestnanosti.

Najviac si veria technici a informatici

Nikola Richterová, Profesia.sk

- Najvyššie platové očakávania prekvapujúco neboli v Bratislave, ale na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Andreja Dubčeka. Absolventi v minulom roku očakávali nástupný plat takmer 1 400 eur. V porovnaní s celkovým priemerným platom absolventa, ktorý je takmer 1 160 eur v hrubom, je to až o 20 percent viac. Absolventi, ktorí majú nadpriemerné očakávania, vyštudovali výlučne odbory spojené s technikou, informatikou či strojníctvom.

Kto platí zdravotné poistenie?

- Do poslednej štátnej zá­vereč­nej skúšky ste hneď poistencom štátu.

- Od nasledujúceho dňa musíte platiť odvody do zdravotnej poisťovne - ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba alebo samoplatiteľ.

- Výnimkou je prípad, keď požiadate o zaradenie do evidencie nezamestnaných. Ak sa na úrade práce prihlásite do 7 kalendárnych dní od štátnic, štát za vás platí naďalej.

- Ak to urobíte neskôr, musíte doplatiť alikvotnú časť poistného v tomto roku samoplatiteľ odvádza 63,84 € mesačne.

Nechcú pracovať v odbore

Pracovať v kancelárii a starať sa o bežný chod firmy. Údaje Profesia.sk nasvedčujú tomu, že najviac mladých ľudí má záujem práve o takúto prácu. Poradie najvyhľadávanejších pozícií výrazne ovplyvňujú absolventi, ktorí nemajú záujem pracovať vo vyštudovanom odbore. Ide najmä o absolventov pedagogiky, zdravotníctva a prírodných vied.