Medzinárodný deň objatia: Psychológ prezradil, prečo je toto krásne gesto pre nás také dôležité

Po úsmeve, radosti a objatí túži každý.

Dnes si pripomíname medzinárodný deň objatia. Hug day vznikol v roku 2012 a ľudia ho vnímajú veľmi pozitívne. Otvorená náruč totiž nič nestojí a všetci majú z objatia dobrý pocit a často nám pomáha dostať sa zo stresu. Čo znamená objatie pre najmenších, mladé páry či staršiu generáciu?

Jiří (71) s manželkou Dagmar (60), Krnov

- Objatie je to najdôležitejšie v živote. Manželmi sme 40 rokov a bez toho by to určite nešlo. Náš život nebol len o dobrých veciach, ale keď nás postihlo niečo nepríjemné, stačilo objatie a vždy sme vedeli, ako ďalej.

Lola (15) a Adrián (15) z Trnavy.

- Nie sme partneri, ale kamaráti, no objímame sa často. Je to druh lásky, ktorá je kamarátska. Objímame sa, keď sme šťastní a aj keď sme smutní. Vytvára to v nás emócie, ktoré sú veľmi príjemné a hneď sme pozitívne naladení.

ZÁZRAK

- Sme spolu už deväť rokov a nevieme si život bez objatí ani len predstaviť, sú zázračné, hovoria za nás. Je to symbol lásky, nehy a nekonečného šťastia. Som rád, že mám človeka, ktorému môžem objatia dávať a zároveň ich aj prijímať.

Leila (3) a Maťko (3), Trnava - Aj deti sa rady objímajú. Páči sa im to.

- Aj deti sa rady objímajú. Páči sa im to.

Dajú nám množstvo emócií

Psychológ František Skokan

- Bez objatí by sme neboli ľudia. Sú to prejavy nielen toho druhého, ale aj naše. Objatia pozitívne vplývajú na človeka a zároveň jeho zdravie. Je príjemné mať človeka, na ktorého sa môžeme spoľahnúť a je pri nás, keď to najviac potrebujeme. Objatie nám dá neskutočné množstvo emócií, ktoré veľmi dobre pôsobia na náš organizmus.