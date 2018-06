Šprintér Volko si verí: Do Berlína pôjde s týmto cieľom!

Opäť doma. Ján Volko (21) sa aj tento rok predstaví svojim fanúšikom na tradičnom atletickom mítingu P-T-S.

Už 53. ročník sa uskutoční v piatok v Šamoríne a najlepší slovenský šprintér chce nadviazať na dobré výkony zo Zlatej tretry v Ostrave, hoci formu ladí hlavne na augustové majstrovstvá Európy.

Talentovaný šprintér je s doterajším priebehom sezóny spokojný a potešili ho hlavne výkony zo Zlatej tretry v Ostrave. Svoju obľúbenú 200-ku tam zabehol za 20,36 sekundy, čo bol jeho druhý najlepší čas v kariére. Za svojím rekordom zaostal len o 3 stotiny sekundy! „S tým som bol naozaj maximálne spokojný a aj celý môj tím, keďže poveternostné podmienky neboli ani zďaleka ideálne. Bolo dosť chladno, fúkal protivietor a navyše sa bežalo aj dosť neskoro, kým ja radšej behám doobeda, respektíve okolo obeda,“ uviedol Ján Volko. V doteraz absolvovaných pretekoch a aj počas tréningov si dokazuje, že forma má stúpajúcu tendenciu. Fanúšikovia na piatkovom mítingu P-T-S sa majú na čo tešiť. „Zatiaľ sa cítim veľmi dobre a myslím si, že som na tom trošku lepšie než vlani, hoci nechcem predbiehať. Veľký kus sezóny je totiž stále pred nami,“ upozorňuje bratislavský rodák.

Najprestížnejšiemu domácemu mítingu prikladá veľkú váhu, no hlavným cieľom zostávajú augustové majstrovstvá Európy v Berlíne. „Dovtedy absolvujem ešte zopár mítingov. Tento rok nie je taký nabitý vrcholmi ako vlani, takže to bude aspoň voľnejšie. Pokiaľ ide o tréningy a formu, samozrejme, že všetko smerujeme k ME. Tam by som mal zo seba dostať to najlepšie a verím, že to aj dokážem. Pokiaľ ide o časy, ideálne by bolo dostať sa pod osobné rekordy, no teraz je ťažko predvídať, či sa to podarí. Zlatá tretra však naznačila, že ideme dobrým smerom,“ teší sa Volko. V posledných dňoch trénoval hlavne v Bratislave na Mladej Garde, keďže iný funkčný atletický štadión v hlavnom meste nie je a dochádzanie do Šamorína je časovo náročné.

Fandí nemcom!

Ján Volko sa ako chlapec osem rokov venoval futbalu, no MS 2018 v Rusku pre tréningy a študijné povinnosti nemá čas príliš sledovať. „Vždy som držal palce Nemecku, keďže mi je sympatický ich štýl hry. Tak to je aj teraz v Rusku. To, že som si napokon vybral beh, neľutujem. Vo futbale som nebol až taký šikovný a určite by som sa v ňom neuplatnil tak ako v atletike,“ usmial sa Volko.