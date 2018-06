Potomkovia slávneho umelca Karola Plicku sú pobúrení: Ako mohli toto spraviť s jeho dielami?!

O minútu dvanásť! Žilinská županka Erika Jurinová sa len náhodou a v poslednej chvíli dozvedela, že Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) predalo kaštieľ v Blatnici. Kaštieľ a kúria, v ktorej boli vystavené diela svetoznámeho fotografa Karola Plicku, skončili v rukách exekútora a umelcove diela v drevených truhliciach.

Šok nielen pre Žilinskú župu, ale aj pre potomkov slávneho slovenského fotografa Karola Plicku. Kaštieľ v Blatnici vlastnilo Ústredie ľudovej umeleckej výroby a kúriu Slovenské národné múzeum v Martine. Kaštieľ však ÚĽUV predal exekútorovi za výhodnú cenu a expozícia múzea Karola Plicku sa dočasne previezla do Martina do Etnografického múzea.

Výstavy a artefakty originálov Plickových diel, aké nemá doma ani jeho vlastná rodina, skončili v drevených truhliciach a čakajú, kým si ich nepreberie SNM v Bratislave.

Potomkovia slávneho umelca žijú v Prahe. Syn Ján nechápe, ako mohli úradníci rozhodnúť, že rodinné až intímne exponáty jeho otca nahádžu úradníci do drevenej truhlice. „Otcova dohoda so SNM bola taká všeobjímajúca, že nám po otcovi nezostalo prakticky nič,“ hovorí syn Ján. Nepáči sa mu, že sa otcove veci uložili niekde do debien a budú premiestnené na miesta srdcu umelca vzdialené. O problémoch s rekonštrukciou v Blatnici vedel, ale stále dúfal, že sa kaštieľ opraví.

Financie na kúriu sa nepodarilo získať za 15 rokov, až sa v kúrii objavil drevokazný hmyz. ÚĽUV napokon predal kaštieľ žilinskému exekútorovi za 140-tisíc €. Doslova minútu pred dvanástou sa o predaji kaštieľa dozvedela žilinská županka Erika Jurinová a začala konať. „Zastavili sme predaj a prejavili sme o kaštieľ záujem my s tým, že ho zachováme, s pomocou nórskych fondov zrekonštruujeme a urobíme múzeum pre Turiec v Blatnici, lebo na Turci žiadne múzeum nemáme ako v jedinom regióne celej župy,“ uviedla županka s tým, že VÚC bude potrebovať dva milióny eur na opravu. Plickove diela čakajú na to, kým si po ne prídu zo Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží v Bratislave.

(* 1894 - † 1987)Filmár, dokumentarista, etnograf a folklorista. Venoval sa dokumentácii slovenskej ľudovej kultúry. Múzeum jeho diel bolo v Blatnici v Prónayovskej kúrii od roku 1988 až doteraz. Pred časom expozíciu demontovali a odviezli do depozitu Etnografického múzea Slovenského národného múzea (SNM) v Martine.