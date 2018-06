Kanárikov vyzvú nevyspytateľní Balkánci: Ako to vidí slovenský rekordér?

Kto z koho? V E-skupine má vedúca Brazília dnes proti Srbsku všetko vo svojich rukách.

Na očakávaný postup do osemfinále jej stačí aj nerozhodný výsledok. Kanárici však budú chcieť útočiť na víťazstvo v skupine. Podľa Miroslava Karhana (42), rekordéra so 107 štartmi v slovenskej reprezentácii, to zvládnu.

„Brazília je favoritom. Má lepšie mužstvo. No Švajčiari ukázali, že aj proti nej sa dá hrať. Musí to však byť poctivý futbal s dobrou defenzívou. A najmä zdvojovanie Neymara, lebo to je kľúčový hráč. Aj ofenzívny stredopoliar Coutinho dokáže byť nebezpečný. Srbsko má stále šancu. V prípade víťazstva môže postúpiť, takže sa dá očakávať napínavý a zaujímavý zápas.“

Karhan si myslí, že Brazílčania to v Rusku dotiahnu ďaleko. „Na každých majstrovstvách patria k top favoritom. Všetko iné ako zlato je pre nich neúspechom. Proti Švajčiarom hrali veľmi dobre, až kým nedostali vyrovnávajúci gól. Ten ich vykoľajil. Odvtedy začal hrať každý na seba. Už sa nevedeli dostať do správneho tempa. Chýbala im kolektívnosť. Uchýlili sa k sólovaniu, čo bola voda na mlyn Švajčiarov, ktorí hrali vzadu veľmi pozorne,“ povedal Karhan.

Päťnásobní majstri sveta sú vždy obrovským lákadlom. Na každom šampionáte je na nich upretá maximálna pozornosť. Málokedy sa stáva, že by o postupe do osemfinále nerozhodli skôr ako v záverečnom zápase skupiny. „Proti Kostarike mali namále, keďže sa strelecky presadili až v nadstavenom čase. Súboj však kontrolovali a hoci góly prišli až na konci, ich víťazstvo bolo zaslúžené.“

Sebavedomí Srbi prišli o cennú remízu proti Švajčiarom v poslednej minúte. „Typickí Balkánci. Mali to výborne rozohraté. Prekoučovali to až na konci. Také skúsené mužstvo by taký gól v závere zápasu nemalo dostať. Brazília si podľa mňa dá proti nevyspytateľným Srbom pozor a pôjde ďalej,“ dodal Karhan.