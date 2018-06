Alarmujúce štatistiky o práci našich záchranárov: Slovensku hrozí obrovský problém

Už roky u nás funguje zdravotný záchranný systém s presne určenými stanovištiami záchranárov. Čas dojazdu sanitky by nemal presiahnuť 15 minút. No čo keď v sanitke nebudú zdravotní záchranári?

Pri terajšom personálnom vývoji to reálne hrozí. Nielen čerství študenti, ale aj skúsení záchranári totiž odchádzajú za lepšími podmienkami do zahraničia. Darmo je na Slovensku vybudovaná sieť staníc zdravotnej záchrannej služby. „Na vysokých školách toho roku končilo asi 80 absolventov a možno 20 nastúpilo k slovenským zdravotníckym záchranárom. Ostatní odišli do Česka, Rakúska a Nemecka. Vysoko špecializovaný zdravotník zarába 768 € v hrubom. Sestrička, ktorá pracuje pod dohľadom lekára, má 960 €,“ posťažoval sa prezident Slovenskej komory záchranárov František Majerský.

Zdravotný záchranár pritom od ­ 1. júna v záchranke nahradil lekára. „Samostatne vyšetruje, dáva lieky, má úplne najvyššie kompetencie zo stredného zdravotníckeho personálu a vysokú zodpovednosť za pacienta. Zvýšila sa mu zodpovednosť a znížila mzda,“ dodal.

Jeho slová potvrdil Imrich Andráši, prodekan z Katolíckej univerzity v Ružomberku. „Promovali nám 14 absolventi katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti a z toho 11 odchádza do zahraničia.V teréne musia zastúpiť doktora s jeho kompetenciami a zručnosťami,“ uviedol prodekan s tým, že druhá časť problému je to, že spoločnosti prevádzkujúce záchranky kumulujú zisk, odovzdávajú ho inde a odoberajú peniaze zo zdravotného poistenia.Čerstvo promovaný Marek Ištok sa tiež chystá pracovať v Česku: „Nejdem tam natrvalo, ale musím sa finančne zabezpečiť. Ale určite sa vrátim, aby som tu v tomto smere niečo zmenil.

Nedostatok niektorých profesií v rezorte zdravotníctva je problémom nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách Európy. „Dohodnutie konkrétnej výšky základnej zložky mzdy zdravotníckych pracovníkov vrátane jej diferenciácie je vždy predmetom kolektívneho vyjednávania,“ uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová s tým, že v spolupráci s ministerstvom práce vznikol zoznam nedostatkových profesií na našom pracovnom trhu, ktorý zahŕňa aj oblasť zdravotníctva. Pri týchto profesiách bude zjednodušený administratívny proces ich vstupu zo zahraničia na náš pracovný trh.