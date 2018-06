Mladého učiteľa z Košíc žiaci poriadne prekvapili: Ján od nich dostal to najkrajšie vysvedčenie

Je najlepší na svete! S takýmto odporúčaním prihlásili deviataci z košickej ZŠ Drábova svojho triedneho do súťaže Zlatý Amos 2018. Pre Jána Gálla (30) bola nominácia prekvapením, z výhry sa tešil o to viac.

Učiteľ výtvarnej, dejepisu a občianskej náuky by svoje povolanie nemenil za nič na svete. Žiakov dokáže zaujať na každej hodine. K učiteľstvu sa snaží prilákať i ďalších cez hashtag #studujpedagogiku.

V súťaži pedagógov Zlatý Amos 2018 sa stal víťazom Košičan Ján Gáll (30). Dvanásťčlennú porotu očaril v konkurencii z celého Slovenska. „Bol to super pocit, keď som sa dozvedel, že som vyhral. Ďakujem mojim žiakom, ktorí ma navrhli a boli so mnou na finále aj semifinále,“ hovorí Gáll.

a tak sme poslali návrh na nomináciu,“ povedala Anička Krempaská (14). Pre učiteľa bolo oznámenie o nominácii obrovským prekvapením. „Svoje povolanie mám veľmi rád. Učiteľa totiž nikdy nič nenahradí, žiadny Google. Ten ľudský prístup je najdôležitejší,“ prezradil Zlatý Amos, ktorý sa snaží hodiny dejepisu či občianskej oživovať prezentáciami, príbehmi či filmami.

Podporuje zároveň všetkých nádejných učiteľov. „Vymyslel som hashtag #studujpedagogiku. Chcem tak motivovať tých, ktorí chcú učiť, aby to robili tiež. Snažím sa ich takto podporiť,“ povedal Gáll. Svoju prácu chce neustále zlepšovať a neprestáva sa sám učiť. Jeho najväčším cieľom je dostať žiakov na dobré stredné školy.

Anna Krempaská - Pán učiteľ vie dobre učiť, zaujímavo vysvetľuje, tak, že si to zapamätáme. Robí s nami projekt čaviarnička a nás berie ako rovnocenných, sme ako kamaráti.

Sára Sekelová - Pre mňa je veľmi zábavný tým, ako učí alebo hovorí všelijaké príhody. Cením si, že nesedíme na jeho hodinách ako na ihlách, ale môžeme sa pri ňom aj zasmiať.

Tamara Kollárová - Naučí nás aj to, čo by sa nám pri iných nechcelo. Keby som mala nejaký problém, tak on by bol prvý, za ktorým by som išla. Jemu verím najviac zo všetkých učiteľov.