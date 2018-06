Fico novým zákonom pritvrdil: Hon na nepriateľov?!

Snaha o návrat na výslnie, alebo reálna potreba spoločnosti? Po protestoch, ktoré vyhnali do ulíc tisíce ľudí, prišiel Robert Fico (53) o premiérsku stoličku a Smer o niekoľko percent v preferenciách.

Organizátorov protestov vtedy obvinil z protivládnej agitácie a prepojenia na miliardára Georgea Sorosa prostredníctvom mimovládnych organizácií. Teraz prechádza Fico do ešte silnejšej ofenzívy. Na mimovládky pripravujú smeráci zákon, ktorý má odhaliť ich financovanie.

Nový zákon, ktorý pôjde do parlamentu až po prázdninách, má podľa predsedu strany Smer-SD sprehľadniť finančné toky mimovládnych organizácií. Tretí sektor bude musieť ukázať podrobnosti o svojom financovaní vrátane peňazí prijatých zo zahraničia. „Pri každej jednej organizácii tretieho sektora bude napísané, kto ju financuje, či je to zahraničia, alebo to nie je zo zahraničia,“ vysvetlil Fico, ktorý pripomína, že za pád jeho vlády môžu aj protesty, ktoré podľa neho boli financované americkým podnikateľom Georgeom Sorosom. Organizátori protestov Za slušné Slovensko podali za expremiérove výroky na ich adresu minulý týždeň trestné oznámenie za ohováranie a šírenie poplašnej správy.

Výkonný riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti, ktorú založil Soros, si myslí, že kontrola peňažných tokov zo strany štátu už teraz funguje prostredníctvom výročných správ. „Financovanie mimovládok je už prehľadné dostatočne na to, aby sa tam dalo vyčítať, kto koho a ako financuje. Podľa nás je toto len taký manéver, ktorý vôbec nesúvisí s tým, čo mimovládny sektor potrebuje,“ doplnil Ján Orlovský. Predseda najsilnejšej opozičnej strany SaS Richard Sulík ešte nevie, či smerácky zákon v parlamente podporia. „To, čo ide Fico robiť, či zvýši transparentnosť, alebo je to len pre to, aby komplikoval mimovládkam život, neviem teraz posúdiť, to sa musím obo­známiť s konkrétnym obsahom zákona,“ povedal Sulík.