Ivana Chýlková má so synom krásny vzťah, Jáchym však otvorene priznal: Je ťažké žiť po jej boku!

Syn Ivany Chýlkovej, Jáchym Kraus, šokoval svoju mamu tým, že jej nečakane odovzdal cenu Hercova misia na košickom Art Film Feste. Utajiť sa mu to podarilo vyše mesiaca a na cestu do Košíc sa podujal aj napriek tomu, že sa bojí lietania. Kým Ivana Chýlková hovorí o perfektnom vzťahu so synom, Jáchym si servítku pred ústa nedával...