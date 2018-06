Vačková má 49 rokov, no oblečenie môže zhodiť bez váhania: V plavkách je úplná šupa

Dovolenkovať sa rozhodla v malebnej slovinskej prírode.

Herečka Zuzana Vačková si užila nie len nezabudnuteľné výhľady, ale vzrušenie, ktoré patrí k raftingu. ,,Trochu adrenalínu, nádherná príroda... Dôvod vrátiť sa a skúsiť to ešte raz, lebo to bolo mega!“ nevie si vynachváliť. ,,Aj keď už sa naša krátka dovolenka skončila a už pekne denne makám v divadle, tieto momenty mám stále pred očami. A cítim tú ľadovú vodu, v ktorej stojíme a ten pokoj v duši, čo sa tam všade rozlieva," napísala Vačková k záberu z dovolenky, ktorú absolvovala aj s dcérou Maruškou.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Hoci v tichu slovinskej prírody asi veľa obdivovateľov nemala, inde by ich musela odháňať. Herečka predviedla postavu v plavkách a vo svojich 49 rokoch vyzerá naozaj skvele. Nič však nie je zadarmo - už na jar Vačková zverejnila fotky z estetickej kliniky a priznala, že na leto sa poctivo pripravuje. ,,Príprava do plaviek. Nové LPG dokáže zázraky. Ak k tomu ešte upravím jedálniček a občas behám, leto môže prísť!" opísala herečka, ako sa dostáva do formy.