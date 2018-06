Podpora pre prezidentského kandidáta Mistríka: Strana SaS rozhodla jednohlasne, OĽaNO váha

Prezidentské voľby budú na jar 2019. Spomedzi parlamentných strán svojho kandidáta zatiaľ okrem OĽaNO nepredstavili ani Smer-SD a SNS.

Opozičné hnutie OĽaNO rozhodne o postupe v prezidentských voľbách v najbližších dňoch. Pre TASR to uviedol šéf Obyčajných Igor Matovič.

Reagoval tak na to, že o prípadnej podpore sa s OĽaNO rozprával prezidentský kandidát Robert Mistrík a kladné stanovisko Obyčajných sa pre Mistríka snaží získať aj predseda SaS Richard Sulík. Matovičovci sa už opakovane vyjadrili, že na post prezidenta majú troch vážnych kandidátov, z ktorých vyberú jedného.

Najsilnejšia opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) oficiálne podporuje v prezidentských voľbách svojho niekdajšieho člena Roberta Mistríka. Jednohlasne o tom rozhodla Republiková rada SaS. Už skôr Mistríkovi vyjadrila podporu aj mimoparlamentná strana Spolu-občianska demokracia Miroslava Beblavého.

"Podporíme ho nielen verbálne, ale aj finančne. Chceme, aby bol prezidentom. Robert Mistrík bol naším členom, svedomím našej strany a v roku 2013 sa rozhodol SaS opustiť, aby sa venoval vede a svojej firme. Je to čestný, zásadový a rodinne založený človek. Neobracia kabát. Je to skutočne nezávislý človek, ktorý má svoj názor, vie ho povedať a zaujať pevné a zásadné postoje," povedal na tlačovej konferencii líder SaS Richard Sulík.

Beblavý verí, že ak Mistrík vo voľbách v roku 2019 uspeje, bude nezávislým prezidentom voči všetkých stranám. "Viem, že má povahu a charakternú silu a ak bude niekto robiť niečo nesprávne, bude konať bez ohľadu na to, či je to jeho priateľ či podporovateľ," odkázal.

Mistrík vyhlásil, že verí v postup do druhého kola volieb. Ak by vo voľbách neuspel, Mistrík s politickou kariérou skončí. "Určite sa nezapojím do straníckeho boja ani nebudem zakladať politické strany. Mojím cieľom je stať sa prezidentom," dodal.