Zábery čelnej zrážky v Bratislave: Opitý Ukrajinec sa zrazil s protiidúcim autom

Ďalší opilec za volantom. Ukrajinec Yuriy (38) šoféroval osobné auto od bratislavskej mestskej časti Záhorská Bystrica. Prešiel do protismeru, kde sa zrazil s ďalším osobným autom.

Ukrajinec Yuriy (38) za volantom osobného auta ford s evidenčným číslom okresu Trebišov v nedeľu po jednej hodine na ceste pri bratislavskej mestskej časti Záhorská Bystrica prešiel do protismeru, kde sa zrazil s osobným autom hyundai s evidenčným číslom okresu Galanta. Obidvoch vodičov previezli so zraneniami do nemocnice. Ukrajincovi po nehode v dychu zistili 0,91 mg/l alkoholu, čo je v prepočte 1,9 promile alkoholu.



Vodiča z Ukrajiny previezli do cely policajného zaistenia. Bratislavská polícia informovala, že vec sa realizuje v super rýchlom konaní. V prípade dokázania viny na súde hrozí obvinenému Ukrajinacovi trest odňatia slobody až na dva roky.