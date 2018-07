Úchylák precestoval pol sveta za 14-ročným dievčaťom: V jej dome sa strhlo krvavé peklo

Internetové vzťahy môžu končiť tragédiou. Rovnako, ako v prípade 25-ročného muža, ktorý sa zamiloval do štrnásťročnej tínedžerky.

Troy George Skinner z Nového Zélandu si približne tri mesiace dopisoval cez internet s mladým dievčaťom. Keď s ním prestala komunikovať, rozhodol sa, že ju navštívi osobne. Kúpil si letenku do Washingtonu a odtiaľ cestoval autobusom, až k domu nič netušiaceho dievčaťa a jej rodiny. Precestoval viac ako 13 600 kilometrov, aby sa s ňou stretol.

Ako píše Daily Mail, Troy si v Amerike kúpil nôž a pásku. Po príchode k ich domu mal ozbrojený muž rozbiť sklenené dvere a pokúsiť sa vojsť. V dome sa v tom čase nachádzala len matka s dvoma dcérami. Žena mala zbraň a snažila sa Troya zastrašiť, aby odišiel. Nepočúval jej varovania a tak dvakrát vystrelila.

Vystrašená matka strelila muža do krku. Po hrozivom čine zavolali pomoc. Troya previezli do nemocnice, kde bojuje o život. Prípad začala vyšetrovať FBI, no bližšie informácie neposkytli.

"Jediné, čo môžem povedať je, že sa snažil do domu dostať ozbrojený napriek tomu, že na neho mierili strelnou zbraňou. Musel mať veľmi zlý zámer. Nebol tu vítaný a dievča mu už skôr povedalo, že s ním nechce komunikovať," prezradil šerif z Goochland County.

Dodal, že ak mladík prežije, bude obvinený z násilného vniknutia so smrteľnou zbraňou a úmyslom spáchať vážny zločin. Troy si do domu priniesol nôť, pásku a obranný sprej. "Toto nebolo náhodné alebo spontánne. Bolo to plánované," dodal.