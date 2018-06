Španieli na postup vydreli remízu: Kto ich čaká v osemfinále?

Španielski futbalisti remizovali v pondelkovom dueli MS v Rusku s Marokom 2:2 a s piatimi bodmi na konte postúpili do osemfinále ako víťazi B-skupiny.

Portugalčania v paralelnom zápase iba remizovali s Iránom 1:1 a v tabuľke skončili na druhom mieste, keď pri rovnakom počte bodov a rozdiele skóre mali na konte menší počet strelených gólov ako Španieli.

Osemfinále Španielsko - Rusko je na programe v nedeľu 1. júla o 16.00 SELČ v moskovských Lužnikách. Portugalsko sa stretne o deň skôr v sobotu 30. júna o 20.00 SELČ v Soči proti víťazovi A-skupiny Uruguaju.



B-skupina, 3. kolo:

Španielsko - Maroko 2:2 (1:1)

Góly: 19. Isco, 90.+1 Aspas - 14. Boutaib, 81. En Nesyri. ŽK: El Ahmadi, N. Amrabat, Da Costa, Boussoufa, El Kajoui, Hakimi (všetci Mar.). Rozhodovali: Irmatov - Rasulov, Saidov (všetci Uzb.), 33.973 divákov.

Španielsko: De Gea - Carvajal, Pique, Ramos, Alba - Busquets, Thiago Alcantara (74. Asensio) - Silva (84. Rodrigo), Isco, Iniesta - Costa (74. Aspas)

Maroko: El Kajoui - Dirar, Da Costa, Saiss, Hakimi - El Ahmadi, Boussoufa - N. Amrabat, Belhanda (64. Fajr), Ziyech (85. Bouhaddouz) - Boutaib (71. En Nesyri)



Španieli nastúpili v porovnaní so zápasom proti Iránu s jednou zmenou v základnej zostave, keď Thiago Alcantara nahradil Lucasa Vazqueza. Aj kouč Maroka siahol k jednej zmene, namiesto kapitána Benatiu hral od začiatku na stopérskom poste Saiss. Španieli sa od úvodných minút snažili vnútiť súperovi svoj herný štýl a El Kajoui musel už v 4. minúte zasiahnuť pri strele Isca. Paradoxne však zahrmelo na opačnej strane, keď sa lopty po chybnej rozohrávke Ramosa s Iniestom zmocnil Boutaib, ktorý sa dostal so samostatného úniku a strelou pomedzi nohy De Geu otvoril skóre - 0:1. Odpoveď favorita na seba nenechala dlho čakať. Španieli zakombinovali na ľavej strane, Iniesta naservíroval Iscovi pred prázdnu bránku a El Kajoui bol bez šance - 1:1. Španieli boli vzadu nepozorní, po ich ďalšej chybe mohol Boutaib vrátiť Maroku vedenie, ale tentoraz De Gea podržal svoj tím. V závere prvého polčasu mohol poslať Španielov do vedenia Costa, ale na center Iniestu bol prikrátky.

Nerozhodný výsledok síce posúval Španielov do osemfinále, ale tí mali zálusk na prvé miesto v skupine a to im velilo po zmene strán pokračovať v útočnom štýle. Do žiadnych tutoviek ich však africký súper spočiatku nepúšťal, naopak, po ojedinelom výpade a strele N. Amrabata zachránila Španielov spojnica žrdí. Na opačnej strane pokus Isca mieril do bránky Maroka, v poslednej chvíli Saiss loptu odhlavičkoval a zabránil gólu. Neujala sa ani hlavička Piqueho, ktorá tesne minula pravú žrď. V 81. minúte striedajúci En Nesyri poslal Maročanov prudkou hlavičkou do senzačného vedenia. Španielom sa podarilo vyrovnať v nadstavenom čase zásluhou Aspasa a keďže paralelne Portugalčania inkasovali z jedenástky proti Iránu, remíza ich v hektickom vyvrcholení skupiny posunula na prvé miesto.