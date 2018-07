Dievča (15) urobilo počas letu niečo výnimočné: Z tohto vám z očí vyhŕknu slzy

Kým sa cestujúci zvyčajne sťažujú na lietadlá alebo lety porovnávajú medzi sebou, táto dievčina urobila niečo naozaj výnimočné.

Clara Daly (15) cestovala so svojou mamou spoločnosťou Alaska Airlines z Bostonu do Los Angeles, keď sa rozhodla nezištne pomôcť mužovi, ktorý bol hluchý a slepý. Cestujúci Tim Cook letel sám domov po tom, čo navštívil svoju sestru. Snažil sa komunikovať s niekým z personálu lietadla a márne hľadal niekoho, kto ovláda znakovú reč. Vtedy sa toho chytila práve Clara.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Tínedžerka, ktorá trpí dyslexiou, sa začala učiť znakovú reč, aby jej pomohla komunikovať bez čítania alebo písania. Láskavo si kľakla vedľa Tima a s použitím znakovej reči sa s ním začala rozprávať. "Nakoniec vysvitlo, že pasažier nie je len hluchý, ale aj slepý a jediný spôsob, ako môže komunikovať, je písanie do jeho dlane," napísala Clarina mama Jane Daly na Facebook. "Pýtal sa jej naozaj veľa otázok a ona mu ich naznačovala alebo písala do jeho ruky."

Jane taktiež zdieľala fotografie Clary, ako pomáha Timovi Cookovi a taktiež niekoľkých pasažierov, ako ich sledujú. Clara pomohla Timovi požiadať o vodu, ale aj zistiť informáciu, koľko ešte potrvá, kým prídu do Los Angeles. Väčšinu času sa však rozprávali a Clara strávila zvyšok letu vedľa neho.

"Nič nepotreboval. Len sa cítil osamelo a chcel sa rozprávať," povedala Clara CBS Los Angeles. Taktiež sa s ním rozprávala o jeho rodine v Massachusetts a pýtala sa ho na plány do budúcna. Ďalší cestujúci, ktorý taktiež zverejnil fotku Clary a pána Cooka na Facebooku, napísal, že ich stretnutie bolo naozaj krásne.

"Bolo fascinujúce sledovať, keď Clara písala do jeho ruky. Dokázal prečítať jej znaky a mali medzi sebou skutočne fascinujúci rozhovor," napísala Lynette Scribner. Podľa News nikdy nevidela, aby sa zhromaždilo toľko ľudí, aby sa postarali o inú ľudskú bytosť. "Všetci sme sa bezprostredne smiali a tešili z jeho zjavného potešenia z toho, že má niekoho, s kým môže hovoriť."

Jane Daly povedala, že let, ktorým mali pôvodne s Clarou letieť, bol zrušený, vďaka čomu sa ocitli v lietadle, v ktorom bol aj pán Cook. Povedala, že jej dcéra si myslí, že takto to malo byť. "Po lete mi povedala, že si myslí, že to tak malo byť, že sme mali skončiť v tomto lietadle, aby tam mohla byť a pomôcť Timovi," povedala Jane. Keď pristáli, Tima vyzdvihol opatrovateľ z centra pre seniorov. Pre Fox News povedal, že to bol ten najlepší let, na akom kedy bol.