Anglický fanúšik všetkých rozosmial: Pozrite, čo mal v rukách!

Anglickým futbalistom včera vyšlo všetko na čo siahli. Panamu rozdrvili 6:1, Harry Kane strelil hetrik, no tento fanúšik zatienil všetkých.

Kto povedal, že muži nevedia robiť viacej vecí naraz?

Na sociálnych sieťach sa šíri fotka anglického fanúšika, ktorý v jednej ruke drží dve pivá dosť odvážnym spôsobom. V druhej má totižto anglickú vlajku. Z jeho "superschopností" si robia žarty komentujúci pod fotkou. "Tento by Angličanov dostal do finále sám," píše jeden z nich.

Ďalší dodáva: "Ste si istý, že dal hetrik Harry Kane? Podľa mňa to bol tento chlapík!"