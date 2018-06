Bolela ju hlava, no nepokladala to za nič vážne: Vyšetrenia odhalili strašné tajomstvo

Renae Cleary mala naozaj silnú bolesť hlavy, no predpokladala, že je to len migréna.

Migréna bola u nich v rodine bežná, no lekár aj tak odporúčal, aby podstúpila nejaké vyšetrenia, len pre každý prípad. O tri dni neskôr bola 38-ročná Renae v nemocnici. Doktori zistili, že v jej mozgu sa objavil nádor s hrúbkou 2,2 centimetra a ak okamžite nezačnú s liečbou, môže byť mŕtva do 24 hodín.

Renae musela ležať v nemocnici 24 hodín počas piatich dní pod neustálym dozorom lekárov, pretože si neboli istí, čo majú urobiť. Na stránku GoFundMe nakoniec napísala, že nádor musí ísť von. O menej ako mesiac neskôr jej nádor odstránili v nemocnici St John of God Hospital. "Operácia prebehla dobre. Celý nádor bol úspešne odstránený," povedala podľa Daily Mail. Nakoniec však zostala v šoku, keď jej stanovili diagnózu.

"Bola mi diagnostikovaná rakovina melanómu (rakovina kože) v štvrtom štádiu bez toho, aby lekári poznali dôvod jej vzniku." Bol to pre ňu šok hlavne preto, že chodí pravidelne na kontroly. "Každý rok chodím na kontrolu. Nikdy som nepredpokladala, že sa niečo takéto stane."

"Naozaj ma to desí. Bojím sa," dodala. Lekári však netušia, ako sa to celé začalo. Renae strávila ďalšie dva týždne v nemocnici. "Mala som v hlave 19 svoriek, nedokázala som urobiť nič. Keď som bola konečne doma, nemohla som robiť každodenné úlohy, musela som sa vzdať šoférovania, varenia, dvíhania vecí nad 200 gramov. Proste akejkoľvek fyzickej námahy." Po piatich dňoch doma zistila, že jej začala unikať tekutina z oblasti, kde bola operovaná, napriek množstvu stehov.

"Musela som sa vrátiť do nemocnice a dostala som tabletku na to, aby sa mi uvoľnila chrbtica a miesto, kde som bola operovaná. Potrebovala som uvoľniť tlak, aby sa táto oblasť mohla uzdraviť," povedala. Počas tejto doby musela Renae deväť dní ležať na posteli v bolesti a neschopná pohybu. "Nemohla som sa pohnúť bez toho, aby som najprv nedala vedieť zdravotnej sestre. To bolo pre mňa najťažšie. Plakala som a cítila som sa úplne bezmocná."

Renae povedala, že sa musela vzdať štúdia, ale aj predať svoj byt kvôli zdravotným nákladom. "Nemôžem si dovoliť chodiť von. Dokonca aj len na nejaké lacné jedlo. Keby som nedostala poukážky do kina na narodeniny a na Vianoce, nemohla by som ísť nikam," povedala. V súčasnosti berie dva druhy liekov, vďaka ktorým prežíva. Podľa jej slov jej iba dávajú čas. "Koľko? To vám nikto nemôže povedať," povedala, ale zároveň dodala, že zatiaľ reagovala na liečbu veľmi dobre.