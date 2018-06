Prieskum o socializme medzi Slovákmi: Bolo nám vtedy skutočne lepšie?

Chytá nás oprávnená nostalgia, alebo prikrášľujeme vtedajší režim? To, že za socializmu sa u nás žilo lepšie, si dnes myslí 43 % Slovákov.

Naopak, o výhodách terajšieho režimu je presvedčených iba 32 % populácie. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala agentúra Focus pre Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v rámci projektu Búranie mýtov o socializme. Na čo spomíname najviac?

Práca pre každého, sociálne istoty, ale aj totalita. Tieto tri pojmy si vybavíme ako prvé, keď sa povie slovo socializmus. Takmer tridsať rokov po Nežnej revolúcii väčšina Slovákov pri porovnávaní stále uprednostňuje predchádzajúci režim. Ako výhody života pred rokom 1989 uvádzajú aj pokojnejší život, menej stresu či lepšie medziľudské vzťahy.

Respondenti v prieskume ohodnotili celkovo 21 rozličných tvrdení o socializme. „Medzi populáciou prevažujú pozitívne hodnotenia rôznych oblastí socializmu, najmä sociálne istoty, práca, zdravotná starostlivosť. Na druhej strane návrat k socialistickej ekonomike si želá len veľmi malá skupina ľudí. Väčšina ľudí sa prikláňa k trhovej ekonomike alebo sociálno-trhovej ekonomike,“ povedal spoluautor projektu Ivan Kuhn a dodal, že sa snažili zadefinovať mýty o socializme, s ktorými sa bežne stretávajú vo verejnej diskusii a na sociálnych sieťach. „V niektorých prípadoch sa ukázalo, že okolo 70 až 80 percent ľudí týmto mýtom verí. Napríklad, že za socializmu bolo zdravotníctvo lepšie. Už len keď si zoberieme priemerný vek dožitia a porovnáme, tak v 80. rokoch sa ľudia v Československu dožívali nižšieho veku ako dnes. Dostupnosť niektorých liekov za socializmu nebola,“ doplnil Kuhn.

Vedúci tímu Peter Gonda poukázal aj na ekonomické zaostávanie v porovnaní so Západom. „V roku 1948 bola vyššia ekonomická výkonnosť v Československu ako v Rakúsku, ale v roku 1989 bola už len polovičná. Obrovský prepad počas 40 rokov komunizmu bol evidentný aj na takom údaji, ako je porovnanie HDP na obyvateľa. Ľudia to mohli vidieť aj na tom, že bol nedostatok tovarov a základných služieb. To boli znaky, že tá ekonomika nefungovala,“ vysvetlil Gonda.

Viera (70), dôchodkyňa, Košice

Otvoriť galériu Viera (70), dôchodkyňa. Zdroj: kz Nebola nezamestnanosť, človek si mohol v minulosti povedať viac a mali sme viac peňazí. Dobré boli aj odborárske rekreácie. Dnes síce môžeme cestovať, ale nie je za čo. Všetko je drahšie a ľudia sú príliš ulietaní, nemajú na nič čas, je menej priateľstiev.

Plusy:

takmer nulová nezamestnanosť

dostatok peňazí na nákupy

Mínusy:

obmedzené cesty do zahraničia

Robert Vyskočil (62), dôchodca, Počkaj

Otvoriť galériu Robert Vyskočil (62), dôchodca. Zdroj: kz

V socializme predávali cigarety značky Kossuth Lajos, no musel som prestať fajčiť, lebo dnes už nie sú. Život bol vtedy bezstarostný a štát sa tak nerozkrádal ako dnes. V súčasnosti je väčšia sloboda, viac sa dajú využiť schopnosti a dostať už bežne banány - nielen na 1. mája, ale každý deň...

Plusy:

bezstarostný život

menšie okrádanie štátu

Mínusy:

nesloboda

málo tovaru

Čo bolo pred ´89

Plusy

Lacné byty

Symbolom socializmu boli panelákové sídliská. Ľudia tak mali prístup k lacnému bývaniu, keď ste si byt mohli zadovážiť za 30-tisíc korún.

Pôžičky pre mladých

Štát mal eminentný záujem o to, aby si mladí ľudia čo najskôr zakladali rodiny. V rámci normalizácie krajiny po roku 1968 štát rozdával výhodné mladomanželské pôžičky.

Lieky za korunu

Za socializmu neexistovali rôzne poplatky za zdravotnú starostlivosť, vyšetrenia a ani lieky. Platil sa recept za 1 Kčs.

Plná PN

Pred rokom 1989 štát preplácal 100 % mzdy. V súčasnosti za prvé tri dni PN dostanete 25 % a za ďalšie 55 %.

Príspevok na dovolenky

Zamestnanci dostávali príspevky na rekreačné pobyty. No bez tzv. výjazdovej doložky ste mohli cestovať len do socialistických krajín.

Mínusy

Strata slobody

Socializmus so sebou priniesol aj diktatúru. V 50. rokoch sa konali vykonštruované politické procesy, v ktorých odstraňovali nepohodlných. Keď prišla snaha o socializmus s ľudskou tvárou, zadupali ho okupačné tanky.

Strata majetku

Po roku 1948 štát znárodnil majetky, roľníkom zobral pôdu. V tom dôsledku všetci mali všetko a nikto nič. Tento systém viedol k celospoločenskému okrádaniu štátu.

Strata výberu

Správny kádrový posudok rozhodol o vašej budúcnosti. Nepohodlní nemohli študovať a ani robiť to, čo chceli. Naopak, poslušnosť a členstvo v KSČ predznamenávalo úspešnú kariéru.

Nedostatok tovaru

Systém trpel neustálym nedostatkom tovaru. V dlhých radách sa muselo čakať na všetko vrátane toaletného papiera. Na auto sa čakalo aj roky. Západný tovar sa kupoval za bony, s ktorými sa vekslovalo v uliciach.

Drôty na hraniciach

Komunisti Československo obohnali ostnatým drôtom. Cestovanie mimo spriatelených krajín bolo takmer nemožné. Kto sa snažil utiecť, musel rátať s tým, že ho na hranici zastrelia.