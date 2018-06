Zvláštne praktiky na ministerstve vnútra: V chránenom aute sa vozí Kaliňákov synovec!

Robert Kaliňák (47) má napriek svojmu koncu na čele ministerstva vnútra policajnú ochranku a teraz vysvitlo aj to, že s rezortom stále spolupracuje.

Ešte pred pár rokmi ministerstvu vnútra požičal športovú limuzínu, v ktorej sa aj on sám vozieval. Držiteľom auta tak podľa zmluvy je Úrad na ochranu ústavných činiteľov a je v špeciálnom režime. Nový Čas zistil, že napriek tomu sa v tomto aute vozí aj Kaliňákov synovec Kristián, pričom nedávno ho zastavili policajti a mal veľké patálie s vysvetľovaním.

Polícia v piatok uprostred júna zastavila tmavé športové Audi RS6 neďaleko Avionu pri východe z Bratislavy. Muži zákona zistili, že ide o auto Úradu na ochranu ústavných činiteľov. Za volantom však sedel civil, ktorý k danému vozidlu nemá mať prístup. Podľa informácií Nového Času bol týmto mladým šoférom Kristián Kaliňák - synovec bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka.

Zarazení muži zákona ho tak podrobili štandardnej kontrole s tým, že mu nepovolili ďalšie pokračovanie v ceste. „Vami uvedená vec bola postúpená na Úrad na ochranu ústavných činiteľov MV SR ako podozrenie z porušenia ustanovení nariadenia ministra vnútra SR č. 68/2010 o používaní služobných cestných vozidiel,“ potvrdila incident krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková. V aute sa nachádzala aj kniha jázd ústavných činiteľov či palivová karta. Na miesto dokonca prišiel príslušník z Úradu na ochranu ústavných činiteľov, ktorý musel Kaliňákovo audi sprevádzať.

Rezort vysvetľuje

Nový Čas sa na ministerstve zaujímal, ako je možné, že auto podliehajúce špeciálnej ochrane šoféroval človek mimo ich Úradu. Tí vysvetľujú, že Kaliňák požičiava od roku 2006 svoje vozidlá ministerstvu, pričom sú zaradené do činnosti súvisiacich s jeho ochranou. Dané vozidlo majú v bezodplatnej zápožičke a požičiavateľ - Kaliňák podľa rezortu v zmysle zmluvy musí na svoje náklady zabezpečiť riadnu prevádzku, poistenie, bežné opravy a bezchybný technický stav vozidla.

Zmluva z roku 2012 však hovorí, že vypožičiavateľ - ministerstvo, sa zaväzuje z vlastných prostriedkov hradiť všetky náklady spojené s prevádzkou veci. „Na základe zabezpečenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy si požičiavateľ (FoRest, s. r. o, pozn. red.) prevzal vozidlo. Bývalý minister podľa jeho vlastných slov vzhľadom na svoju pracovnú vyťaženosť požiadal synovca, aby vozidlo prevzal,“ hovorí Petar Lazarov z ministerstva. Dodáva, že hliadka, ktorá spomínanú kontrolu riešila, nemala vedomosť o režime vozidla, a preto na miesto volala kolegu z Úradu na ochranu ústavných činiteľov, ktorý ich s tým oboznámil.

Bývalý riaditeľ Úradu Juraj Zábojník tvrdí, že civilná osoba v takýchto autách nemá čo robiť. „Vozidlo má špeciálne vybavenie a zodpovedá zaň konkrétna osoba, ktorej bolo pridelené - vodič odboru ochrany dopravy, a preberá aj hmotnú zodpovednosť. Civilná osoba nemá čo vstupovať do takéhoto auta,“ uzavrel Zábojník. Rezort vnútra dodáva, že zmluva na výpožičku sa končí dňom ochrany exministra, čiže pravdepodobne o tri mesiace.

Robert Kaliňák: Bežne to vozidlo nešoféruje on, ale ja



Otvoriť galériu Exminister Robert Kaliňák tvrdí, že potrebovali opraviť prevodovku. Zdroj: anc

Prečo váš synovec riadil auto Úradu na ochranu ústavných činiteľov?

Spomeňte si, prečo sme im požičiavali autá - pretože sa nekupovali a neboli na ne zdroje. Aby nemalo ministerstvo s tým žiadne náklady, tak som namiesto svojich referentských áut, ktoré som fasoval od ministerstva, zobral svoje. Je to bežné, ministerstvo si stále požičiava nejaké autá. A, samozrejme, ja som majiteľ, čiže kto to má šoférovať, suseda alebo vy? Kto sa má o to auto starať, keď tie náklady všetky ako prevádzkovateľ mám znášať. Buď ním idem ja, alebo keď som nemal čas, niekto iný. Bežne to nešoféruje môj synovec, ale ja. Teraz som nemohol a chcel som to auto pripraviť na začiatok týždňa, len som už nestíhal. Ak je tu niekto zlý chlapec, tak nie ja tým, že som si dovolil ušetriť štátne náklady.

Prečo o tom policajti nevedeli?

A prečo by to mali vedieť. Takto to nefunguje. Ten rádový policajt to nemá dôvod vedieť.

Ale riešila to polícia a posunuli to aj na Úrad na ochranu ústavných činiteľov.

To neviem o tom, že by sa to riešilo. To bolo v piatok, aké riešenie malo byť.

Z Krajského riaditeľstva PZ povedali, že to riešili a posunuli to na Úrad s tým, že ide o podozrenie z porušenia nariadenia ministerstva vnútra.

Polícia neriešila vôbec nič. Keby chcela riešiť, tak sa ozve majiteľovi auta a bude to riešiť. Ale mne sa zatiaľ nikto neozval. Oni nemôžu vedieť, komu to auto patrí z tých základných dát. Neviem o tom, že by to niekomu posunuli. Možno sa mi ešte niekto ozve, ale je to moje auto a nemám k tomu viac čo dodať.

Čo vy robíte s tým autom?

Všetky náklady servisné, prevádzkové, poistenie, gumy atď. idú na majiteľa auta. Keď bolo treba, tak vždy som si auto stiahol podľa potreby či na prezutie alebo hocičo iné.

Čo vtedy riešil váš synovec? Bolo to v piatok večer.

Len mi ho mal doviezť. Auto má problém s prevodovkou, tak som to chcel riešiť.