Saudi sa rozlúčili dôstojne: Zápas rozhodli v úplnom závere

Futbalisti Saudskej Arábie vyhrali v pondelňajšom dueli A-skupiny futbalových MS nad Egyptom 2:1 a v tabuľke obsadili tretie miesto pred svojím súperom.

O ich triumfe rozhodol Salem Al Dawsari v 95. minúte. Ani jeden z tímov už nemal pred zápasom šancu prebojovať sa do osemfinále turnaja.

Vo Volgograde sa v 22. minúte najskôr presadil Egypťan Mohamed Salah, v šiestej minúte nadstavenia vyrovnal prvým gólom svojho tímu na prebiehajúcom šampionáte Salman Al Faraj z pokutového kopu. Bola to už druhá penalta pre Saudov v zápase, prvú v 41. minúte Fahad Al Muwallad nepremenil. V 95. minúte potom Al Dawsari rozhodol o triumfe Saudov. Egypt tak nezískal v Rusku ani bod.

Brankár egyptskej reprezentácie Essam El Hadary sa stal vo veku 45 rokov a 161 dní najstarším hráčom, ktorý nastúpil na záverečnom turnaji MS. Z trónu zosadil kolumbijského reprezentanta Faryda Mondragona, ktorý na MS 2014 odohral duel s Japonskom vo veku 43 rokov a tri dni.



A-skupina, 3. kolo:

Saudská Arábia - Egypt 2:1 (1:1)

Góly: 45.+6 Al Faraj (z 11m), 90.+5 Al Dawsari - 22. Salah. ŽK: Gabr, Fathi (obaja Eg.). Rozhodovali: Roldan - Guzman, De la Cruz (všetci Kol.), 36.823 divákov.

Saudská Arábia: Al Mosailem - Alburayk, O. Hawsawi, M. Hawsawi, Al Shahrani - Otayf - Bahebri (65. Asiri), Al Faraj, Al Moqahwi, Al Dawsari - Al Muwallad (79. Al Shehri)

Egypt: El Hadary – Fathi, Gabr, Hegasi, Abdel-Schafi – Hamed, Elneny – Salah, Said (45.+7 Warda), Trezeguet (81. Kahraba) - Mohsen (64. Sobhi)



Otváracia štvrťhodina patrila Saudom. Loptu mali častejšie na kopačkách, no obrana súpera ich do žiadnej šance nepustila. V 15. minúte to preto Al Dawsari nepresne skúšal spoza šestnástky. Egypt sa spoliehal na rýchle protiútoky a z prvej strely na bránku hneď skóroval - v 22. minúte dostal Salah dlhý pas medzi stopérov a lobom si vychutnal brankára Al Mosailema. Už o dve minúty neskôr sa situácia takmer identicky opakovala, Salah sa po úniku na hranici ofsajdu rútil sám na brankára, tentoraz ale jeho lob skončil vedľa bránky. Dvakrát z nebezpečnej vzdialenosti potom vystrelil mimo bránku Trezeguet. V 41. minúte mali Saudi ideálnu možnosť vyrovnať po ruke obrancu v egyptskej šestnástke, ale Al Muwallad penaltu nepremenil, brankár El Hadary loptu vytlačil na brvno. V nadstavení dostali Saudi po faule na Al Muwallada druhú šancu z bieleho bodu a Al Faraj opravný pokus zvládol.

Saudi herne dominovali aj po zmene strán, v 54. minúte sa k odrazenej lopte dostal vnútri šestnástky Bahebri, no netrafil do odkrytej časti bránky. Vzápätí na druhej strane kontroval sľubnou šancou Trezeguet, ale ani jeho hlavička sa medzi tri žrde nevošla. Držanie lopty bolo percentuálne jasne na strane Saudskej Arábie a vyústiť mohlo aj do gólového vyjadrenia, egyptský brankár El Hadary ale dvadsať minút pred koncom zlikvidoval nebezpečné hlavičky Al Moqahwiho a striedajúceho Asiriho. V 77. minúte po egyptskom protiútoku zblokovala obrana nádejnú strelu Wardu na rohový kop. V závere sa neujal ani pokus Al Dawsariho z uhla, ale ten istý hráč v piatej minúte nadstavenia trafil presne k žrdi a posunul svoj tím na tretie miesto tabuľky.



Tabuľka A-skupiny:

1. Uruguaj 3 3 0 0 5:0 9*

2. Rusko 3 2 0 1 8:4 6*

3. Saudská Arábia 3 1 0 2 2:7 3

4. Egypt 3 0 0 3 2:6 0

* - postup do osemfinále