Na hasičov, ktorí zasahovali v domove pre seniorov, začali strieľať: Jeden z nich útok neprežil

Hasiči, ktorí v pondelok zasahovali pri požiari domova pre seniorov v Long Beach na juhu Kalifornie, sa stali terčom streleckého útoku. Jeden z dvoch postrelených hasičov ťažkým zraneniam podľahol, život druhého ohrozený nie je, uviedla agentúra AP.

Polícia predpokladá, že útočníkom bol jeden z obyvateľov opatrovateľského domu, krátko po incidente bol zadržaný. Hasiči pred svitaním miestneho času dostali hlásenie, že vo výškovej budove domova pre seniorov horí. Na mieste objavili vybité okná, zápach po plyne a tiež požiar, ktorý uhasili. Krátko potom na hasičov zaútočil strelec.

Long Beach Police and Fire will be proving additional details to media at 5th and Atlantic at 0650 hrs. with regard to the incident that occurred early this morning at 600 East 4th Street. 2 firefighters were shot and transported to a local area hospital. pic.twitter.com/e3pJqLOrf3 — Long Beach Fire (CA) (@lbfd) 25 June 2018

Polícia o zadržanom a ani o jeho možnom motíve neoznámila žiadne podrobnosti, uviedla len, že zadržala jedného z obyvateľov domova, ktorého považuje za útočníka. Polícia tiež oznámila, že popri dvoch hasičoch, z ktorých jeden neskôr zomrel, bol zranený a hospitalizovaný ešte tretí človek. Podrobnosti o jeho stave a identite známe nie sú.