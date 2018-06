Choreograf Ďurovčík sa tajne zasnúbil: Mladučkej Barbore už navliekol prsteň

Bude z neho ženáč?! Známy režisér a choreograf Ján Ďurovčík (47) sa odhodlal na významný krok.

Fotograf Nového Času ho počas uplynulého víkendu zastihol, ako vychádza z klenotníctva. V obchode so šperkmi však nebol len tak náhodou. Ako následne Novému Času priznal, bol kúpiť zásnubný prsteň pre svoju drahú! Mladučká herečka Barbora Hlinková (23), s ktorou randí tri roky, sa tak už čoskoro stane pani Ďurovčíkovou.

Fotograf Nového Času Ďurovčíka zastihol, keď vychádzal z klenotníctva v centre Bratislavy. V ruke niesol neveľkú čiernu taštičku, a ako neskôr vysvitlo, ukrýval v nej hotový poklad, ktorý je snom hádam každej zaľúbenej ženy. „Nebudem vám klamať, aj tak by ste sa to o chvíľu dozvedeli. Bol som si vyzdvihnúť snubný prsteň pre moju Barboru, takže sme snúbenci,“ povedal s úsmevom Novému Času Ďurovčík, ktorý sa od svojej vyvolenej dočkal vytúženej odpovede. „Sme šťastní, povedala áno. Tajne som dúfal, že to povie, a povedala,“ pochválil sa čerstvo zasnúbený režisér, ktorý si šťastné chvíľky vychutnal v súkromí.

„Bolo to v kruhu najbližších príbuzných a známych. Veľmi úzka spoločnosť. Nebyť zdravotných problémov, tak to urobím už dávno, veľmi dávno,“ dodal Ďurovčík, ktorý za sedem mesiacov podstúpil až tri operácie. Najprv ho poriadne potrápil bedrový kĺb a potom pruh. Obdobie plné bolesti však našťastie vystriedali chvíle obrovskej radosti.

Svadbu vždy chcela

Mladá muzikálová herečka sa požiadania o ruku dočkala po troch rokoch randenia, pričom snúbenci sa spoznali už dva roky predtým. Choreograf sa so sympatickou brunetkou zoznámil na konkurze do jeho muzikálu a vzájomné sympatie prerástli do vážneho vzťahu.

Barbora sa netajila tým, že v Ďurovčíkovi našla svojho princa. „Jano je super, vážim si ho, mám ho rada, obdivujem ho. Je to úžasný človek a dúfam, že áno,“ reagovala nedávno na otázku Nového Času, či je Jano pre ňu ten pravý. Pri zmienke o svadbe ju zalial rumenec, no bolo jasné, že po svadbe túži. „To sa musíte opýtať jeho. Muži požiadajú ženu o ruku. To si necháme pre seba, dozviete sa to, keď to tak bude. Ale určite raz chcem mať svadbu,“ dodala bez váhania Barbora, ktorej sny sa tak stali skutočnosťou.

Prsteň pre Barboru

briliant

malé brilianty

biele zlato

odhadovaná cena: 6 000 eur

Nela sa nedočkala

Výnimočné miesto v živote Jána Ďurovčíka má speváčka Nela Pocisková, ktorá ho očarila na kastingu k muzikálu Neberte nám princeznú. Dvojica vzájomné iskrenie dlho tajila, až napokon v roku 2011 potvrdila, že tvoria pár. O rok neskôr pred Vianocami sa ich láska skončila, aj keď ich naďalej spájala práca.