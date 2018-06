Rozruch v Banskej Bystrici: Muža, ktorý kosil trávnik, postrelili

V Banskej Bystrici v pondelok popoludní postrelili zamestnanca, ktorý na sídlisku Sásová kosil trávu. Príprad prevzali elitní policajti.

Na banskobystrickom sídlisku Sásová v pondelok popoludní výstrel zasiahol muža, ktorý kosil trávu. Výstrel, ktorý mal padnúť zo vzduchovej zbrane, zasiahol muža do ruky. Postrelený mal šťastie, pretože na rukách mal hrubšie rukavice. Prípad prevzali elitní policajti z Národnej kriminálnej agentúry.

"Prípad preveruje protiextrémistická jednotka Národnej kriminálnej agentúry, pretože ide o podozrenie z extrémistickej trestnej činnosti. Viac informácií bude možné poskytnúť až po jeho preverení," uviedol hovorca policajného prezídia Michal Slivka.

"Niektorým ľuďom hluk kosačiek prekáža. Asi by boli najradšej, keby tráva rástla až po prvé poschodie. Je to nepochopiteľný čin nejakého čudného človeka, alebo nejakej skupiny, Ľudia hovoria, že na jednom z panelákov bola vo chvíli strechy skupina ľudí. Možno to bol čin extrémistov, nečudovala by som sa," povedala pani z paneláku neďaleko miesta incidentu.