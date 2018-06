Povolený doping pre hráčov: Pozrite na tie krásky v hľadisku!

Už dávno neplatí, že do futbalu nepatria! Potvrdzujú to aj majstrovstvá sveta, ktoré hostí dvanásť štadiónov v jedenástich mestách Ruska. Jednoducho ženy v hľadisku sú neodmysliteľnou súčasťou futbalu. Dokonca aj v takom Iráne! Miestne ženy si po vlne protestov vybojovali, že aj ony mohli sledovať zápasy svojich, dokonca spoločne s mužmi!

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Pritom v tejto krajine nesmú ženy navštevovať športové podujatia! Aj v tejto krajine pochopili, že ženy musia povzbudzovať. Vytvárajú tým krásne prostredie, po ktorom volajú predovšetkým televízne spoločnosti. Čo by kameramani robili, keby boli divákmi iba muži? Určite by nebolo toľko prestrihov do hľadiska ako teraz. Keď kamera objaví sexi fanúšičku, vtedy aj režisér občas zabudne, že o kúsok ďalej sa deje niečo dôležité...