Švédsky futbalista prepožičal byt fanúšikovi: Mal jednu podmienku

Byty a domiská futbalistov sú zvyčajne nedobytnými pevnosťami plnými alarmov a kamier. Celkom z iného cesta je švédsky reprezentant Marcus Berg (31), ktorý sa prístupu verejnosti a médií nebráni. Inak by si nezmyslel, že svoj apartmán prepožičia jednému fanúšikovi, kým on bude makať na svetovom šampionáte v Rusku.

Na chladničke zanechal Marcus zoznam toho, čo od nových nájomníkov očakáva. Na prvom mieste bolo, aby mu polievali jeho kvety. „Zľakol som sa, že má nejakú záhradu, ale v celom byte sme našli dva...“ bavil sa nadšený fanúšik.

Berg urobil pre svojich priaznivcov na svojom facebookovom profile súťaž, ktorú vyhral 28-ročný Jasper Bergkvist, ktorý si tak šampionát v Rusku užíva vo futbalistovej domácnosti v mestečku Gothenburg. „Nahovoril ma na to kamarát. Zdalo sa mi, že to je vtipný nápad a šanca zažiť niečo nevídané,“ prezradil Jasper pre portál expressen.se a dodal, že najviac sa narobil na tom, kým vymyslel vtipný dôvod, prečo by práve on mal strážiť futbalistov byt.

Futbalista bol nakoniec taký veľkorysý, že si mohol priniesť aj kamarátov, ba dokonca mali otvorený účet v dvoch Marcusových najobľúbenejších reštauráciách! Jasper a jeho kamaráti boli spokojní s pobytom, no smutní z toho, ako sa na MS darí ich miláčikom. „Veľká škoda. Že sme prehrali, no najmä, že Marcus nedal gól,“ povzdychol si Jasper Bergkvist.