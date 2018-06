Známky na vysvedčenie sú už uzatvorené: Ako si užívame posledný týždeň školy?

Prázdniny sú za dverami a hoci sa už žiaci neučia, všetci majú plné ruky práce. Známky sú totiž už uzatvorné a školáci sa už začínajú tešiť na dva mesiace voľna.

Ešte predtým však musia odovzdať staré učebnice a prevziať si nové. Nový Čas sa pozrel na to, čo sa deje v školách v období tesne pred odovzdaním vysvedčení. Na tvárach žiakov a študentov vládnu úsmevy, veď už od pondelka ich čakajú zaslúžené prázdniny.

Banská Bystrica, ZŠ Trieda SNP 20

V triede máme povolené hry

Otvoriť galériu Na konci školského roku, keď sú už známky uzavreté, majú žiaci tzv. triednické práce. Zdroj: fab Na konci školského roku, keď sú už známky uzavreté, majú žiaci tzv. triednické práce. „Žiaci sú už len s triednymi učiteľmi, pripravujeme školu na prázdniny, čo znamená, že deti odovzdávajú staré a dostávajú nové učebnice a školské pomôcky,“ prezradila riaditeľka Jarmila Buková. V tomto období si môžu deti brať do školy rôzne spoločenské hry, alebo si môžu kresliť. Venujú sa tiež úprave okolia školy, polievajú kvety a starajú sa o bylinky, ktoré tu majú vysadené a tiež si užívajú rôzne exkurzie a výlety.

Košice, Súkromná ZŠ, Slobody 1

Všetko je upratané, chystáme výlety

Bratislava SPŠ-elektrotechnická, Hálova 16

Žiaci i učitelia sú už na koniec roka pripravení.hovorí riaditeľka Martina Stanecká. „Tento školský rok bol pre nás pokojnejší, oslávili sme 15. výročie školy. Ukončili sme rekonštrukciu priestorov, plánujeme sa však stále zlepšovať. Do vyučovania sa snažíme zavádzať inovatívne metódy,“ dodala riaditeľka.

Odovzdávame knihy