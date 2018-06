Vráti sa Uber do slovenských ulíc? Ministerstvo prišlo s revolučným návrhom

Nové pravidlá pre taxikárov! Kauza Uber prinútila štát k zmene zákona o cestnej premávke.

Pripravovaná novela by mala vytvoriť lepšie podmienky pre taxikárov a zároveň zvýšiť možnosť kontroly zo strany štátu. Taxikári už po novom nebudú musieť mať napr. stále miesto na státie či platiť drahé poistky. Najväčšia zdieľaná taxislužba Uber tento krok víta.

Po niekoľkomesačnej vojne medzi klasickými taxikármi a Uberom, ktorý rozsudkom súdu koncom marca dočasne zrušil svoje podnikanie na Slovensku, prichádza ministerstvo dopravy s novým návrhom, ktorý by pôsobenie taxislužieb na Slovensku zjednodušil. „Cieľom návrhu zákona je vytvoriť vhodnejšie podmienky v oblasti podnikania v taxislužbe, prijatie opatrení smerujúcich k predchádzaniu nelegálneho spôsobu podnikania v taxislužbe a zabezpečiť účinnejšiu kontrolu v tejto oblasti,” povedala hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká. „Naším návrhom je napríklad upraviť podmienky na udelenie koncesie, upravujeme bezúhonnosť, odbornú spôsobilosť a zároveň plánujeme vykonať zmeny v povinnosti mať parkovacie miesto. V spolupráci s ministerstvom financií navrhujeme aj možnosť vypočítať cenu prostredníctvom digitálnej platformy,“ dodala Ducká.

GPS namiesto taxametra

Z nového zákona sa teší hlavne najznámejšia a najväčšia zdieľaná taxislužba Uber. „Veľmi vítame začiatok legislatívneho procesu. Ku konkrétnemu zneniu novely sa detailnejšie vyjadríme až po zoznámení sa s navrhovaným textom,“ napísala Miroslava Jozová zo spoločnosti Uber.

Taxislužby by už po novom nemuseli registrovať tržby iba pomocou taxametra, ale mohli by využiť aj aplikáciu. „Keďže zákon ešte nie je v platnosti, je ťažké sa k nemu momentálne vyjadriť. Nerozumiem však tomu, ako bude v praxi fungovať GPS namiesto taxametra. Pri GPS je minimálna odchýlka 10 % a zaujímalo by ma, kto to bude v tomto prípade hradiť,“ povedal Peter Fitoš, konateľ jednej z klasických taxislužieb.



Čo má priniesť nový zákon

1. Odborná spôsobilosť a koncesia

Udeľovanie koncesie a odbornej spôsobilosti by mal nový zákon výrazne zjednodušiť - napr. mal by stačiť len trvalý pobyt a bezúhonnosť a min. jedno auto - buď prenajaté, alebo vlastné.

2. Parkovacie miesto

Taxikári už nebudú mať povinnosť mať stále miesto na parkovanie.

3. Registrácia tržieb

Zákazníci si budú môcť cenu dopredu zistiť pomocou aplikácie a taxikári by nemuseli mať taxameter, ale využívali by práve aplikáciu.