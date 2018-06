Počas leta pribúda detských úrazov: Ako správne ošetriť tie najbežnejšie?

Počas letných mesiacov rastie počet detských úrazov.

Ako vyplýva zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), vlani hospitalizovali 13 231 detí v dôsledku úrazu, čo je o 200 viac ako rok predtým.

"V dôsledku úrazu vlani zomrelo 20 detí, čo je o päť viac ako v roku 2016. Preto je veľmi dôležitá prevencia. Stačí len malá nepozornosť a môže dôjsť k úrazu. V lete totiž deti trávia viac času bez dozoru s kamarátmi, predvádzajú sa a výsledkom sú častejšie zranenia," uviedol hovorca NCZI Boris Chmel.

Najviac, 3900 detí bolo hospitalizovaných s úrazom hlavy, pričom najčastejšie išlo o vnútrolebkové poranenia, ktoré utrpelo takmer 2800 z nich. Dvetisícdvesto detí si zlomilo hornú končatinu a 740 dolnú.Rizikom sú aj vodné plochy, kde nevidieť dno a deti do nich rady skáču. Tu hrozí poranenie chrbtice. "Vlani bolo hospitalizovaných 250 detí so zlomeninami chrbtice. Menšie deti by mali mať dospelí stále na očiach, môžu na seba stiahnuť ťažké predmety, či zjesť rôzne predmety zo zeme. V roku 2017 muselo byť hospitalizovaných až 230 detí s cudzím telesom v tráviacej sústave," doplnil Chmel.

K nepríjemným a vážnym úrazom dochádza najčastejšie pri hrách a športe. Napríklad na ihriskách, pri korčuľovaní a naháňaní sa sú najčastejšími úrazmi zlomeniny rúk, nôh, ťažké poranenia hlavy a chrbtice, vnútorné poranenie brucha, hrudníka a hlavy. Deti sa veľmi často hrávajú v opustených budovách a na nestrážených staveniskách, kde im hrozia pády z výšky, zavalenie stavebným materiálom, ale nezriedka aj úrazy elektrickým prúdom.

Pri predchádzaní úrazom je najdôležitejšia prevencia. "Každý rodič by mal viesť deti k tomu, aby dbali na prevenciu a mysleli na možné nebezpečenstvo vopred. Je dobré, ak väčšie deti poznajú základné pravidlá prvej pomoci. Samozrejme, vždy platí, že deti majú k úrazu privolať dospelého človeka," zhrnul Chmel.

Odreniny stačí podľa záchranára Miroslava Nagya ošetriť čistou vodou, osušiť a prelepiť náplasťou. Pri krvácaní je v prvom rade potrebné jeho zastavenie, v prípade potreby aj kusom látky a volať záchranárov. Ak ranu spôsobil cudzí predmet, nikdy sa nesmie odstraňovať.

Pri krvácaní z nosa Nagy radí mäkkú časť nosových krídiel držať stlačenú približne desať minút. "Keď je to potrebné, stlačenie zopakujte. Ak sa krvácanie nedarí zastaviť a ranený má i ďalšie bolesti, volajte 155," ozrejmil.

Členok v prípade podvrtnutia treba znehybniť, ideálne je pevne ho obviazať šatkou alebo kusom látky. Zlomenina sa zase nikdy nenavracia do pôvodného stav. Treba ju riadne znehybniť a zafixovať a zraneného dopraviť do nemocnice, v prípade potreby zavolať záchranárov.

Veľmi nebezpečné môžu byť podľa skúseností záchranárov aj pády. Ak sa objavia príznaky otrasu mozgu ako zvracanie, dvojité videnie či ospalosť, treba neodkladne vyšetrenie lekárom.