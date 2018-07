Žena v agónii hľadala pomoc na pohotovosti: Uvidíte, ako sa k nej zachovali a budete zúriť

Matku poslali s podozrením na krvnú zrazeninu na pohotovosť. Keď uvidíte, ako sa tam k nej správali, nebudete veriť vlastným očiam.

Sophie Brown (32) poslal jej lekár do Univerzitnej nemocnice v anglickom Essexe s podozrením na krvnú zrazeninu. Žena mala neznesiteľnú bolesť na hrudi, s ktorou ju nechali čakať päť a pol hodiny v čakárni. Z obáv, že by mohla odpadnúť a zraniť si hlavu, si zobrala prikrývku a ľahla si na zem. Sestra, ktorá mala službu jej spravila testy priamo tam a nechala ju ležať na podlahe, píše Daily Mail. Sophie zúri, pretože ich prístup bol úplne nedôstojný.

Najväčší šok jej spôsobilo až správanie lekára. Prišiel do čakárne, v ktorej ležala, prekročil ju a išiel sa porozprávať s jej manželom Jamesom. Predpísal jej lieky a poslal ich domov.

"Všetko sa to udialo pred ostatnými ľuďmi. Dostalo sa to až do bodu, keď v agónii ležala na zemi.Zamestnanci sa nám ani neospravedlnili," spomína na udalosť James, ktorí hrozný zážitok zdokumentoval na fotke.

Nemocnica sa obhajuje, že žene neposkytli lôžko, pretože nie každý pacient ho potrebuje. "Je nám ľúto, že pani Brown nebola spokojná so starostlivosťou. Avšak nie každý pacient potrebuje lôžko. O ich potrebách rozhoduje lekár na základe vyšetrenia. Naši zamestnanci môžu vykonávať testy a liečbu okrem postelí aj na stoličke," povedal hovorca nemocnice.