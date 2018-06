Nastane kuriózny moment v B skupine? O postupe Španielska či Portugalska môže rozhodnúť toto

Po prvý raz od roku 1990 môže k tomu dôjsť. Mimoriadne kuriózna situácia môže v pondelok nastať na svetovom šampionáte vo futbale v skupine B.

O poradí v tabuľke a dokonca i postupe môže rozhodnúť až posledné kritérium, ktorým je žreb.

Španielsko i Portugalsko idú do posledného zápasu skupiny s rovnakým bodovým ziskom, skóre a remízou zo vzájomného duelu.

Ak by Španieli dnes zdolali Maroko rovnakým pomerom ako Portugalsko Irán, mali by obe futbalové veľmoci rovnaký počet bodov, skóre i vzájomnú bilanciu a pri určení víťaza skupiny by prišlo na rad predposledné kritérium - disciplinárne.

Aj v ňom môže nastať zhoda, lebo Španieli majú v tejto chvíli na konte jednu žltú kartu, kým Portugalčania dve. Podľa pravidiel FIFA sa mužstvu s jednou žltou kartou udeľuje jeden mínusový bod, za červenú kartu tri a za priame vylúčenie štyri body.

Ak by aj v disciplinárnom kritériu vyšli tímy rovnako, musel by prísť na rad žreb.

Ak by však Španieli i Portugalčania v záverečných zápasoch skupiny outsiderom nečakane podľahli a mali by aj rovnakú bilanciu v dsicpilánrmom hľadisku, rozhodoval by žreb dokonca o tom, kto postúpi.

Program MS - pondelok 25. júna

A-skupina

16.00 Uruguaj - Rusko /Samara/

16.00 Saudská Arábia - Egypt /Volgograd/

B-skupina

20.00 Španielsko - Maroko /Kaliningrad/

20.00 Irán - Portugalsko /Saransk/

Tabuľka skupiny B