Nechutnosti trénera Lowa nepoznajú hranice: Neuveríte, kde jeho ruky smerovali tentoraz!

Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Joachim Low (58) je známy svojím nevhodným správaním počas duelov. V zápase Nemecka proti Švédsku (2:1) sa "Jogi" znovu vyznamenal a viacerým futbalovým priaznivcom znechutil pozeranie tohto súboja.

To by nebol Joachim Low, ak by počas zápasu nestváral rôzne nechutnosti, ktoré sa pre neho stali už akýmsi zvykom. Lodivod nemeckého národného tímu si počas úvodného merania síl proti Mexiku (0:1) škriabal rozkrok a potom ovoniaval ruky.

Svojej povesti neostal nič dlžný ani počas druhého zápasu svojho mužstva na MS v Rusku proti Švédsku. Tentoraz si hľadal niečo v nose a následne to strčil do úst. Samozrejme, toto jeho správanie znovu neušlo pozornosti fanúšikov a stalo sa hitom internetu.

Uvidíme, čím nás prekvapí tréner Low nabudúce. Nemecko najbližšie nastúpi v stredu proti Južnej Kórei.