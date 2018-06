Turecká opozícia dúfa v druhé kolo volieb: Predbežné výsledky sú podľa nich manipuláciou

Opozícia označila volebné výsledky v prospech Erdogana za manipuláciu.

Turecká Republikánska ľudová strana (CHP), ktorá je najväčšou opozičnou silou v krajine, odmietla v nedeľu ako "manipuláciu" čiastkové výsledky prezidentských volieb, pripisujúce zisk absolútnej väčšiny hlasov súčasnému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi.

Podľa údajov, ktoré má táto CHP k dispozícii, podpora Erdogana vo voľbách v žiadnej chvíli nepresiahla 48 percent, uviedol podľa agentúry DPA pred novinármi v Ankare stranícky hovorca Bülent Tezcan. "Je to úplne otvorená manipulácia," dodal na margo výsledkov zverejnených štátnou tlačovou agentúrou Anadolu.

Na základe uvedených výsledkov, ktoré majú zodpovedať stavu po zrátaní takmer 70 percent odovzdaných hlasov, sa zisk Erdogana pohybuje aktuálne na úrovni 55,2 percenta, čo by v prípade potvrdenia znamenalo jeho zvolenie v prvom kole volieb. Kandidát CHP Muharrem Ince je druhým v poradí so ziskom 29,2 percenta. Náskok Erdogana sa však s pribúdajúcim podielom zrátaných hlasov znižuje.

Prípadné druhé kolo prezidentských volieb v Turecku je naplánované na 8. júla. Tezcan vyzval volebných pozorovateľov, aby zostali na svojich miestach až do úplného konca zrátavania. Občania by sa podľa neho mali zhromaždiť pred sídlom ústrednej volebnej komisie v Ankare a vydržať tam až do rána.

Samotný opozičný prezidentský kandidát Ince vyjadril presvedčenie, že voľby hlavy štátu budú pokračovať druhým kolom. Agentúru Anadolu obvinila z manipulácie volebných výsledkov aj prokurdská Ľudovodemokratická strana (HDP). Jej vyhlásenie sa však týka súbežných parlamentných volieb, v ktorých sa snaží prekonať desaťpercentnú hranicu ako podmienku vstupu do parlamentu.